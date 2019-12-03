У Дніпрі трійця злодюжок побила людину і викинула її за містом



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Поліція затримала авто нападників

Поліція вночі з гонитвою затримала людей, які побили і пограбували перехожого

Напередодні пізно ввечері в Дніпрі напали на місцевого жителя, побили і пограбували його, після чого заштовхали в авто і вивезли за місто. Про це у вівторок, 3 грудня, повідомляє Інформатор.

Напередодні ввечері в приміському селищі Мирний поліцейські з гонитвою затримали авто зловмисників, які пограбували і викрали 32-річного чоловіка.

Попередньо відомо, на чоловіка напали на вулиці Антіна Синявського, близько 22:00. Троє невідомих побили перехожого, відняли у нього у гроші, смартфон і кросівки.

Після бійки чоловіка заштовхали в салон авто. Через деякий час потерпілого викинули з машини біля переїзду. Прийшовши до тями після того, що сталося, чоловік повідомив про подію в поліцію.

Патрульним вдалося знайти автомобіль, на який вказував потерпілий. Зловмисники намагалися якнайшвидше втекти від поліції, а тому правоохоронцям довелося витратити більше півгодини, щоб знайти підозрюваних. Після тривалої гонитви автомобіль зупинили.

У його салоні перебували двоє чоловіків і жінка. Усіх трьох затримали.