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    У Дніпрі трійця злодюжок побила людину і викинула її за містом

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    <p>Поліція затримала авто нападників&nbsp;</p> - У Дніпрі трійця злодюжок побила людину і викинула її за містом

    Поліція затримала авто нападників 

    Поліція вночі з гонитвою затримала людей, які побили і пограбували перехожого

    Напередодні пізно ввечері в Дніпрі напали на місцевого жителя, побили і пограбували його, після чого заштовхали в авто і вивезли за місто. Про це у вівторок, 3 грудня, повідомляє Інформатор.

    Напередодні ввечері в приміському селищі Мирний поліцейські з гонитвою затримали авто зловмисників, які пограбували і викрали 32-річного чоловіка.

    Попередньо відомо, на чоловіка напали на вулиці Антіна Синявського, близько 22:00. Троє невідомих побили перехожого, відняли у нього у гроші, смартфон і кросівки.

    Після бійки чоловіка заштовхали в салон авто. Через деякий час потерпілого викинули з машини біля переїзду. Прийшовши до тями після того, що сталося, чоловік повідомив про подію в поліцію.

    Патрульним вдалося знайти автомобіль, на який вказував потерпілий. Зловмисники намагалися якнайшвидше втекти від поліції, а тому правоохоронцям довелося витратити більше півгодини, щоб знайти підозрюваних. Після тривалої гонитви автомобіль зупинили.

    У його салоні перебували двоє чоловіків і жінка. Усіх трьох затримали.

     

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