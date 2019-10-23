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    У Дніпрі трамвай «порізав» дерево

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    <span>Трамвай зійшов з колії і заблокував рух</span> - У Дніпрі трамвай «порізав» дерево
    Трамвай зійшов з колії і заблокував рух
    Фото: dp.informator.ua

    Зранку рух від ТЦ Материк у сторону центру заблоковано

    У середу, 23 вересня, в Дніпрі трамвай №1, який тимчасово курсує за маршрутом №7, зійшов з колії і зачепив дерево. Рух від ТЦ Материк в сторону центру заблоковано, повідомляє Інформатор.

    Зазначається, що інцидент стався близько 8:10 на районі зупинки Медична академія біля парку.

    Кондуктор з іншого трамвая повідомив журналістам, що усунення проблеми займе близько двох годин.

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    У Дніпрі трамвай «порізав» дерево
    У Дніпрі трамвай «порізав» дерево
    У Дніпрі трамвай «порізав» дерево
    У Дніпрі трамвай «порізав» дерево
    У Дніпрі трамвай «порізав» дерево

    У результаті сходження з колії трамвай «зрізав» стовбур дерева. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Про причини аварії поки невідомо.

    Нагадаємо, у столиці минулими вихідними знову не ходив швидкісний трамвай. Це пов’язано із посиленої фази капітального ремонту колії на ділянці від «Вул. генерала Потапова» до «Бульвару Кольцова»

    Нагадаємо, 30 вересня було відновлено роботу оновленої Борщагівської гілки швидкісного трамвая.

    Крім того, наразі в Одесі випробовують найдовший в Україні трамвай

     

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