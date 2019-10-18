У вихідні знову не ходитиме швидкісний трамвай Борщагівської лінії



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Вже треті вихідні через ремонт призупиняють рух трамвая маршруту №1

У вихідні, 19 та 20 жовтня, у Києві рух трамваїв маршруту №1 буде тимчасово призупинено.

Це пов’язано із посиленої фази капітального ремонту колії на ділянці від «Вул. генерала Потапова» до «Бульвару Кольцова». Про це повідомляє комунальне підприємство «Київпастранс».

Маршрут №3 працюватиме у звичайному режимі руху.

Кількість автобусів на маршруті №2Т буде збільшено, запланований інтервал руху 7 хв (за умови відсутності заторів/дорожньо-транспортних пригод).

Нагадаємо, 30 вересня було відновлено роботу оновленої Борщагівської гілки швидкісного трамвая.

Напередодні запуску трамваїв, 29 вересня, мер Києва Віталій Кличко перевірив, як відремонтували Борщагівську гілку швидкісного трамвая. Також мер оглянув Борщагівський шляхопровід на перетині проспектів Комарова та Леся Курбаса із залізницею Київ-Волинський – Святошин. Там тривають ремонтні роботи. Він повідомив, що найближчим часом буде завершено капітальний ремонт 5 станцій Борщагівської гілки: «Гната Юри», «Гарматна» (НАУ), «Проспект Перемоги», «Польова» та «Політехнічна».

2 жовтня вранці зупинився рух трамваїв №1 на Борщагівській швидкісній лінії. З рейок зійшов один із трамваїв.

5 та 6 жовтня рух трамваїв № 1 Борщагівської швидкісної лінії було призупинено у зв’язку із капітальним ремонтом колій.

Із 20:00 12 жовтня до 12:00 13 жовтня рух трамваїв маршруту №1 теж було призупинено.

Як повідомив депутат Київської міської Ради Олександр Пабат, хоча рух швидкісних трамваїв №1 і №3 відновився після майже тримісячного ремонту, але транспортна блокада Борщагівки може відновитися і буде діяти до 2020 і 2022 років.