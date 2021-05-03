На 84 році помер відомий український режисер і актор, який прославився роллю у фільмі «Весна на Зарічній вулиці»

У театрі Жан Мельников відпрацював понад 45 років, зігравши більш ніж сто різнопланових ролей

Помер відомий український режисер і актор, який прославився своєю роллю у фільмі «Весна на Зарічній вулиці» Жан Мельников. Артистові було 84 роки. Про смерть актора повідомив його син – Андрій Мельников на сторінці у Facebook.

Про причину смерті артиста не повідомляється. «Батько! Ти найкращий тато на землі! Ти завжди переймався не тільки за нас, твоїх дітей, а й за тих, хто був близький твоєму серцю, і намагався робити для нас все! Ти дав нам більше, ніж міг, і продовжуєш робити це і зараз! Ми дякуємо тобі і дуже сумуємо. Тебе не стало сьогодні, у світле свято Великодня, о 19:00. Ми не прощаємось і любимо тебе», – написав син актора в соцмережі.

Жан Мельников народився 27 липня 1936 року у Дніпропетровську. Народний артист України був головним режисером театру драми і комедії в місті Дніпро.

У театрі Мельников відпрацював понад 45 років, зігравши більш ніж сто різнопланових ролей.

Актор запам'ятався глядачам своїми ролями у фільмах: «Весна на Зарічній вулиці», «Педагогічна поема» і «Вдалині від Батьківщини».

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