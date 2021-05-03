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    На 84 році помер відомий український режисер і актор, який прославився роллю у фільмі «Весна на Зарічній вулиці»

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    Кадр із фільму &laquo;Весна на Зарічній вулиці&raquo; - На 84 році помер відомий український режисер і актор, який прославився роллю у фільмі «Весна на Зарічній вулиці»
    Кадр із фільму «Весна на Зарічній вулиці»
    Фото з відкритих джерел

    У театрі Жан Мельников відпрацював понад 45 років, зігравши більш ніж сто різнопланових ролей

    Помер відомий український режисер і актор, який прославився своєю роллю у фільмі «Весна на Зарічній вулиці» Жан Мельников. Артистові було 84 роки. Про смерть актора повідомив його син – Андрій Мельников на сторінці у Facebook.

    Про причину смерті артиста не повідомляється. «Батько! Ти найкращий тато на землі! Ти завжди переймався не тільки за нас, твоїх дітей, а й за тих, хто був близький твоєму серцю, і намагався робити для нас все! Ти дав нам більше, ніж міг, і продовжуєш робити це і зараз! Ми дякуємо тобі і дуже сумуємо. Тебе не стало сьогодні, у світле свято Великодня, о 19:00. Ми не прощаємось і любимо тебе», – написав син актора в соцмережі.

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    На 84 році помер відомий український режисер і актор, який прославився роллю у фільмі «Весна на Зарічній вулиці»
    На 84 році помер відомий український режисер і актор, який прославився роллю у фільмі «Весна на Зарічній вулиці»
    На 84 році помер відомий український режисер і актор, який прославився роллю у фільмі «Весна на Зарічній вулиці»
    На 84 році помер відомий український режисер і актор, який прославився роллю у фільмі «Весна на Зарічній вулиці»
    На 84 році помер відомий український режисер і актор, який прославився роллю у фільмі «Весна на Зарічній вулиці»

    Жан Мельников народився 27 липня 1936 року у Дніпропетровську. Народний артист України був головним режисером театру драми і комедії в місті Дніпро.

    У театрі Мельников відпрацював понад 45 років, зігравши більш ніж сто різнопланових ролей.

    Актор запам'ятався глядачам своїми ролями у фільмах: «Весна на Зарічній вулиці», «Педагогічна поема» і «Вдалині від Батьківщини».

    Тим часом, у Києві попрощалися з письменником та громадсько-політичним діячем Володимиром Яворівським.

    Теги: Дніпро смерть артист актор
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