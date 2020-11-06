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    У Дніпрі встановили нелегальний кіоск-лабораторію, де пропонували швидкі тести на Covid-19

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    У працівників кіоску не було дозволів на проведення аналізів - У Дніпрі встановили нелегальний кіоск-лабораторію, де пропонували швидкі тести на Covid-19
    У працівників кіоску не було дозволів на проведення аналізів
    Фото: Інформатор

    Власники швидко прибрали свій МАФ після спілкування з поліцією

    У Дніпрі виявили нелегальну лабораторію, де пропонували швидке ПЛР-тестування на коронаавірус.

    Про це передає  Інформатор.

    На вулиці поряд із Нагорним ринком перехожі виявили кіоск, де пропонували швидкі ПЛР-тестування.

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    У Дніпрі встановили нелегальний кіоск-лабораторію, де пропонували швидкі тести на Covid-19
    У Дніпрі встановили нелегальний кіоск-лабораторію, де пропонували швидкі тести на Covid-19
    У Дніпрі встановили нелегальний кіоск-лабораторію, де пропонували швидкі тести на Covid-19
    У Дніпрі встановили нелегальний кіоск-лабораторію, де пропонували швидкі тести на Covid-19

    У працівників кіоску не було дозволів на проведення аналізів, тому перехожі викликали поліцію. Поліцейські зафіксували факт порушення.

    Згодом власники прибрали МАФ.

    Зазначимо, що на Дніпропетровщині за минулу добу виявили 415 нових випадків захворювання коронавірусом, із них у місті Дніпро - 201. Від коронавірусу в області померли 22 людини.

    В Україні за минулу добу, 5 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили у 9 721 людини. Також відомо, що вчора 10 762 пацієнти одужали, а 201 - помер від ускладнень.

    До слова, у Міністерстві охорони здоров'я назвали фейком інформацію про створення так званих чорних зон карантину з найжорсткішими обмеженнями.

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    Дніпро поліція злочин аналізи коронавірус
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