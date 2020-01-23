У Дніпрі загинула 17-річна дівчина через експерименти з петардами



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Дівчина отримала несумісні з життям травми через вибух на балконі, також постраждав 32-річний чоловік, якому відірвало по лікоть руку

У четвер, 23 січня, в лікарні Дніпра ім. Мечникова загинула 17-річна дівчина через експеримент з вибухом петард на балконі квартири. Про це повідомив заступник головного лікаря лікарні ім. Мечникова Олександр Толубаєв у Facebook.

За словами лікаря, дівчину доправили у вкрай важкому стані. Також постраждав 32-річний чоловік, якому відірвало по лікоть руку. Він розповів поліцейським, що вирішив підірвати на балконі одночасно велику кількість петард.

«Вибухова черепно-мозкова травма, перелом кісток склепіння та основи черепа, металеві уламки пошкодили життєво важливі ділянки мозку. Нейрохірурги та анестезіологи понад добу боролися за життя потерпілої, але 23 січня о 9:00 дівчина померла», - повідомив Толубаев.

У місцевій поліції повідомили, що вибух стався 21 січня ввечері в одній з квартир Дніпра по вулиці Софії Ковалевської.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 264 Кримінального кодексу України (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів). Обставини події встановлюються.