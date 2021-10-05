Житель Луганщини загинув через спалювання трави

Селянин випалював траву за допомогою бензину та спалив себе

Чоловік дістав важкі опіки та помер у реанімації

У Білокуракинському районі Луганської області чоловік отримав сильні опіки, коли палив траву на ділянці. Він помер у лікарні.

Подія сталась у селі Калинівське 4 жовтня близько 16.30. Потерпілого чоловіка, з майже 100% опіками всього тіла, було доставлено до відділення реанімації Білокуракінської лікарні. Сьогодні вранці чоловік помер.

Згодом у поліції розповіли, що 56-річний чоловік порався на своїй присадибній ділянці. Зокрема, випалював траву за допомогою бензину.

«З його власної необережності сталося неконтрольоване перекидання вогню на одяг, в результаті чого чоловік дістав тяжкі опіки тіла», – розповіли в пресслужбі управління Нацполіції у Луганській області.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Слідство триває.

До слова, на громадян, які здійснили підпал опалого листя, складається протокол про адміністративне правопорушення, а також вони мають сплатити штраф, розмір якого складає від 3 до 21 тис. грн.

Також додамо, що спалювання соломи та стерні жодної користі для ґрунту чи майбутніх врожаїв не дає. Так, за температури вище 100°С згорає гумус, знижується потенційна родючість ґрунту, вогонь знищує безцінну біосферу ланів, а, отже, і майбутній врожай, на місце яких приходять патогенні мікроорганізми та бур’яни.

Під час спалювання у повітря вивільняються небезпечні канцерогенні речовини – сполуки свинцю, ртуті та інші важкі метали. Вони викликають подразнення та опіки дихальних шляхів, підвищення рівня цукру в крові, діють на вуглеводний обмін, спричинюють головний біль і втому, викликають захворювання дихальних шляхів, онкологічні захворювання, знижують імунітет людини.

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