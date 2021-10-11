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    Під Києвом горіла церква (фото)

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    Пожежа виникла у молитовному будинку на площі понад 50 кв. м - Під Києвом горіла церква (фото)
    Пожежа виникла у молитовному будинку на площі понад 50 кв. м
    Фото: ДСНС

    Причина пожежі встановлюється

    У с. Безп'ятне на Київщині виникло загорання молитовного будинку. Пожежа сталася 10 жовтня.

    На місце події було направлено рятувальників трьох пожежно-рятувальних частин, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено будівлю на площі 56 кв. м.

    Пожежу було ліквідовано за годину.

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    Під Києвом горіла церква (фото)
    Під Києвом горіла церква (фото)

    Над ліквідацією пожежі працювало три одиниці техніки та 12 чоловік особового складу.

    Причина пожежі встановлюється.

    Як повідомлялося, 10 жовтня сталася пожежа в багатоповерхівці на проспекті Оболонському, 13. Внаслідок пожежі пошкоджено двері обох ліфтів, троє дверей загального коридору, закопчено стіни та стелю поверху, пошкоджено телекомунікаційні системи.

    Теги: пожежа церква ДСНС Київщина рятувальники
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    Під Києвом горіла церква (фото)