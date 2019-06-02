У Дніпрі загорівся завод, що виготовляє туалетний папір



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На гасінні пожежі працюють 35 рятувальників

У Дніпрі сталася пожежа на заводі з виготовлення туалетного паперу та серветок. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

«О 6:45 на «101» надійшла інформація про пожежу в місті Дніпро на заводі із виготовлення туалетного паперу та серветок. Пожежа виникла на 3 поверсі 3-х поверхової будівлі на площі близько 500 м2. Горить сировина (рулони з папером)», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на місці пожежі працює 9 одиниць техніки та 35 чоловік особового складу на чолі з начальником ГУ ДСНС в області полковником служби цивільного захисту Андрієм Кульбачем.

У п'ятницю на Полтавщині горіло сміттєзвалище.

Раніше повідомлялося, що із настанням пожежонебезпечного періоду в лісах Києва діє оперативний штаб із ліквідації лісових пожеж та забезпечено цілодобове чергування. Навколо найпожежонебезпечніших ділянок лісу відновлюють мережі мінералізованих смуг.

Зазначимо, що сьогодні рятувальники попередили про град і високу пожежну небезпеку