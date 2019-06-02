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    У Дніпрі загорівся завод, що виготовляє туалетний папір

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    У Дніпрі загорівся завод, що виготовляє туалетний папір

    На гасінні пожежі працюють 35 рятувальників

    У Дніпрі сталася пожежа на заводі з виготовлення туалетного паперу та серветок. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

    «О 6:45 на «101» надійшла інформація про пожежу в місті Дніпро на заводі із виготовлення туалетного паперу та серветок. Пожежа виникла на 3 поверсі 3-х поверхової будівлі на площі близько 500 м2. Горить сировина (рулони з папером)», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що на місці пожежі працює 9 одиниць техніки та 35 чоловік особового складу на чолі з начальником ГУ ДСНС в області полковником служби цивільного захисту Андрієм Кульбачем.

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    Раніше повідомлялося, що із настанням пожежонебезпечного періоду в лісах Києва діє оперативний штаб із ліквідації лісових пожеж та забезпечено цілодобове чергування. Навколо  найпожежонебезпечніших ділянок лісу відновлюють мережі мінералізованих смуг. 

    Зазначимо, що сьогодні рятувальники попередили про град і високу пожежну небезпеку

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