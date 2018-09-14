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    У Дніпрі закрили на карантин школу, де похворіли діти

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    У Дніпрі закрили на карантин школу, де похворіли діти

    Попередній діагноз, який поставили лікарі дітям, - гостра кишкова інфекція

    У Дніпрі закрили школу №62, де масово занедужали діти. Карантин оголошено до 21 вересня.

    За цей час фахівці мають з'ясувати, що спричинило нудоту, розлади травлення і підвищення температури. Попередній діагноз - гостра кишкова інфекція.

    В лікарню госпіталізували 18 учнів. Їхній стан не тяжкий, кажуть лікарі. Ще кілька десятків учнів лікуються вдома.

    Поліція вже відкрила кримінальне провадження за фактом порушення санітарних норм.

    «Перевіряється і навчальний заклад, і харчоблок. На сьогодні ми не можемо ще говорити про причини. В нас немає лабораторного підтвердження. Відбираються зразки, будуть досліджуватися. У нас на перевірку два дні», - заявила начальник відділу обласного управління Держпродспоживслужби Неля Полюхович.

    Раніше повідомлялося, що в школі №62 міста Дніпро захворіли та були госпіталізовані 16 учнів різних класів.

    За вказаним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ст.325 КК України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

    Джерело: ТСН

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