У Дніпрі закрили на карантин школу, де похворіли діти



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Попередній діагноз, який поставили лікарі дітям, - гостра кишкова інфекція

У Дніпрі закрили школу №62, де масово занедужали діти. Карантин оголошено до 21 вересня.

За цей час фахівці мають з'ясувати, що спричинило нудоту, розлади травлення і підвищення температури. Попередній діагноз - гостра кишкова інфекція.

В лікарню госпіталізували 18 учнів. Їхній стан не тяжкий, кажуть лікарі. Ще кілька десятків учнів лікуються вдома.

Поліція вже відкрила кримінальне провадження за фактом порушення санітарних норм.

«Перевіряється і навчальний заклад, і харчоблок. На сьогодні ми не можемо ще говорити про причини. В нас немає лабораторного підтвердження. Відбираються зразки, будуть досліджуватися. У нас на перевірку два дні», - заявила начальник відділу обласного управління Держпродспоживслужби Неля Полюхович.

Раніше повідомлялося, що в школі №62 міста Дніпро захворіли та були госпіталізовані 16 учнів різних класів.

За вказаним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ст.325 КК України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

Джерело: ТСН