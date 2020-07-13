У Дніпрі застрелилась 30-річна поліцейська



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Після пострілу жінка залишалася в живих і була доставлена до лікарні, але медики не змогли врятувати її життя

У Дніпрі 30-річна співробітниця поліції прямо в службовому кабінеті вистрілила собі в голову з табельної зброї.

Про це першим повідомив місцевий активіст Олександр Слободенюк, і підтвердила прес-офіцер обласного управління Нацполіціі Анна Старчевська, пише Днепр Вечерний.

За наявною інформацією, інцидент стався в Самарському відділенні поліції в суботу, 11 липня.

30-річна поліцейська після пострілу в голову була доставлена в місцеву лікарню, де, незважаючи на зусилля лікарів, померла.

У поліції не уточнили деталі інциденту.

Наразі інші подробиці трагедії не відомі, водночас у соцмережах люди пишуть, що розголошувати інформацію про інцидент було заборонено.

Зазначимо, у загиблої поліцейської залишилося двоє маленьких дітей.