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    У Дніпрі застрелилась 30-річна поліцейська

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    У Дніпрі застрелилась 30-річна поліцейська

    Після пострілу жінка залишалася в живих і була доставлена до лікарні, але медики не змогли врятувати її життя

    У Дніпрі 30-річна співробітниця поліції прямо в службовому кабінеті вистрілила собі в голову з табельної зброї.

    Про це першим повідомив місцевий активіст Олександр Слободенюк, і підтвердила прес-офіцер обласного управління Нацполіціі Анна Старчевська, пише Днепр Вечерний.

    За наявною інформацією, інцидент стався в Самарському відділенні поліції в суботу, 11 липня.

    13-19

    30-річна поліцейська після пострілу в голову була доставлена в місцеву лікарню, де, незважаючи на зусилля лікарів, померла.

    У поліції не уточнили деталі інциденту.

    Наразі інші подробиці трагедії не відомі, водночас у соцмережах люди пишуть, що розголошувати інформацію про інцидент було заборонено.

    Зазначимо, у загиблої поліцейської залишилося двоє маленьких дітей. 

     

    Дніпро самогубство поліція жінка
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