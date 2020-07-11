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    Політика

    Штаб з ліквідації наслідків Covid-19 на Дніпропетровщині припинив роботу

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    <p>Голова Дніпропетровської ОДА&nbsp;Святослав Олійник оголосив про завершення роботи штабу із ліквідації наслідків коронавірусу</p> - Штаб з ліквідації наслідків Covid-19 на Дніпропетровщині припинив роботу

    Голова Дніпропетровської ОДА Святослав Олійник оголосив про завершення роботи штабу із ліквідації наслідків коронавірусу

    Попри стабілізацію ситуації із Covid-19 у регіоні, карантинні обмеження в області продовжують діяти

    Дніпропетровський штаб із ліквідації наслідків коронавірусу завершив роботу.

    Про це у п'ятницю, 10 липня, повідомив голова Дніпропетровської ОДА Святослав Олійник.

    «Сьогодні ми припинили роботу обласного штабу з ліквідації наслідків коронавірусу. Таке рішення прийняла комісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

    Всі документи будуть узагальнені та архівовані», – завив чиновник.

    Водночас, попри стабілізацію ситуації із Covid-19 у регіоні, карантинні обмеження в області продовжують діяти.

    Раніше уряд видав розпорядження № 663, згідно якого встановлення режиму надзвичайної ситуації в Дніпропетровській області і в ряді інших областей скасовується.

    За весь час пандемії у Дніпропетровській області зафіксували 1137 випадків коронавірусної хвороби. Станом на 10 липня хворіти продовжують 99 пацієнтів.

    Нагадаємо, в Україні станом на ранок 10 липня за добу від коронавірусного захворювання одужали 1016 хворих. Це рекордний показник за весь час пандемії в Україні.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      52043
    • Хворіють
      25898
    • Одужали
      24800
    • Померли
      1345

    Разом з тим за добу захворювання виявили ще у 819 людей, 18 хворих — померли.

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