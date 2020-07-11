Штаб з ліквідації наслідків Covid-19 на Дніпропетровщині припинив роботу



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Голова Дніпропетровської ОДА Святослав Олійник оголосив про завершення роботи штабу із ліквідації наслідків коронавірусу

Попри стабілізацію ситуації із Covid-19 у регіоні, карантинні обмеження в області продовжують діяти

Дніпропетровський штаб із ліквідації наслідків коронавірусу завершив роботу.

Про це у п'ятницю, 10 липня, повідомив голова Дніпропетровської ОДА Святослав Олійник.

«Сьогодні ми припинили роботу обласного штабу з ліквідації наслідків коронавірусу. Таке рішення прийняла комісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Всі документи будуть узагальнені та архівовані», – завив чиновник.

Водночас, попри стабілізацію ситуації із Covid-19 у регіоні, карантинні обмеження в області продовжують діяти.

Раніше уряд видав розпорядження № 663, згідно якого встановлення режиму надзвичайної ситуації в Дніпропетровській області і в ряді інших областей скасовується.

За весь час пандемії у Дніпропетровській області зафіксували 1137 випадків коронавірусної хвороби. Станом на 10 липня хворіти продовжують 99 пацієнтів.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 10 липня за добу від коронавірусного захворювання одужали 1016 хворих. Це рекордний показник за весь час пандемії в Україні.

Коронавірус в Україні

Всього 52043

Хворіють 25898

Одужали 24800

Померли 1345

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Разом з тим за добу захворювання виявили ще у 819 людей, 18 хворих — померли.