Штаб з ліквідації наслідків Covid-19 на Дніпропетровщині припинив роботу
Голова Дніпропетровської ОДА Святослав Олійник оголосив про завершення роботи штабу із ліквідації наслідків коронавірусу
Попри стабілізацію ситуації із Covid-19 у регіоні, карантинні обмеження в області продовжують діяти
Дніпропетровський штаб із ліквідації наслідків коронавірусу завершив роботу.
Про це у п'ятницю, 10 липня, повідомив голова Дніпропетровської ОДА Святослав Олійник.
«Сьогодні ми припинили роботу обласного штабу з ліквідації наслідків коронавірусу. Таке рішення прийняла комісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
Всі документи будуть узагальнені та архівовані», – завив чиновник.
Водночас, попри стабілізацію ситуації із Covid-19 у регіоні, карантинні обмеження в області продовжують діяти.
Раніше уряд видав розпорядження № 663, згідно якого встановлення режиму надзвичайної ситуації в Дніпропетровській області і в ряді інших областей скасовується.
За весь час пандемії у Дніпропетровській області зафіксували 1137 випадків коронавірусної хвороби. Станом на 10 липня хворіти продовжують 99 пацієнтів.
Нагадаємо, в Україні станом на ранок 10 липня за добу від коронавірусного захворювання одужали 1016 хворих. Це рекордний показник за весь час пандемії в Україні.
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Всього52043
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Хворіють25898
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Одужали24800
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Померли1345
Разом з тим за добу захворювання виявили ще у 819 людей, 18 хворих — померли.