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    У світі

    У Каліфорнії застрелився 27-річний онук Елвіса Преслі

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    Онук Елвіса Преслі та&nbsp;син Лізи Марії Преслі Бенджамін Кеу&nbsp; - У Каліфорнії застрелився 27-річний онук Елвіса Преслі
    Онук Елвіса Преслі та син Лізи Марії Преслі Бенджамін Кеу 

    Поліція знайшла тіло Бенджаміна Кеу в будинку у штаті Каліфорнія

    27-річний онук Елвіса Преслі та син Лізи Марії Преслі Бенджамін Кеу наклав на себе руки.

    Про це повідомляє TMZ.

    Поліція знайшла тіло Кеу в будинку в Калабасасі, штат Каліфорнія.

    Силові структури повідомили, що онук Елвіса Преслі застрелився. Інші деталі смерті хлопця не повідомляються.

    До слова, напередодні у США застрелили репера Lil Marlo.

    Раніше у Голлівуді застрелили репера Pop Smoke.

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