У Каліфорнії застрелився 27-річний онук Елвіса Преслі
Онук Елвіса Преслі та син Лізи Марії Преслі Бенджамін Кеу
Поліція знайшла тіло Бенджаміна Кеу в будинку у штаті Каліфорнія
27-річний онук Елвіса Преслі та син Лізи Марії Преслі Бенджамін Кеу наклав на себе руки.
Про це повідомляє TMZ.
Поліція знайшла тіло Кеу в будинку в Калабасасі, штат Каліфорнія.
Силові структури повідомили, що онук Елвіса Преслі застрелився. Інші деталі смерті хлопця не повідомляються.
До слова, напередодні у США застрелили репера Lil Marlo.
Раніше у Голлівуді застрелили репера Pop Smoke.