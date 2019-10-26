У Дніпрі затримали банду підривників банкоматів



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За скоєння крадіжки у великих розмірах зловмисникам загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі

У ході спецоперації поліції і служби безпеки «Приватбанку» у Дніпрі затримали трьох учасників злочинної банди підривників банкоматів.

Про це повідомляє прес-служба «Приватбанку».

Як повідомили в службі безпеки «Приватбанку», діяльність цієї банди розслідується з грудня 2018 року. А затримання підривників дніпровських банкоматів стало результатом тісної взаємодії банку та поліції із застосуванням найпередовіших технологій.

Під час обшуків у квартирах грабіжників оперативники вилучили зброю, боєприпаси, номерні знаки, шоломи, бронежилети, за допомогою яких скоювали злочини. Крім того, правоохоронцями вилучені автомобілі, а також скутер і велосипед, на яких пересувалися зловмисники.

Зараз вирішується питання щодо обрання затриманим міри запобіжного заходу.

За скоєння крадіжки у великих розмірах зловмисникам загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що Нацбанк затвердив наглядову раду «Приватбанку».

«До складу наглядової ради банку входять голова ради Шерон Іскі, заступник голови Артем Шевальов, Еран Кляйн, Юлія Мецгер, Сергій Олексієнко, Надір Шейх, Себастьян Шьонайх-Каролат, Роман Сульжик та Ольга Томаш», - ідеться в повідомленні.

Голова наглядової ради Шерон Іскі нагадала, що три роки тому «Приватбанк» став першим державним банком в Україні, який отримав незалежну наглядову раду та почав активно втілювати міжнародні стандарти корпоративного управління.