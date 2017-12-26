Приватбанк очолить чеський банкір Петро Крумханзль – ЗМІ

Пошуком голови правління й фінансового директора банку займалася рекрутингова компанія Amrop Executive Search Ukraine

Приватбанк планує призначити головою правління чеха Петра Крумханзля (Petr Krumphanzl). За інформацією агентства «Українські новини», найближчим часом очікується узгодження його кандидатури наглядовою радою Приватбанку. [READ_MORE] Крумханзль в 1989 році закінчив Карлів університет у Празі, за освітою математик. З 2004 по 2008



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Facebook/Petr Krumphanzl

Пошуком голови правління й фінансового директора банку займалася рекрутингова компанія Amrop Executive Search Ukraine

Приватбанк планує призначити головою правління чеха Петра Крумханзля (Petr Krumphanzl).

За інформацією агентства «Українські новини», найближчим часом очікується узгодження його кандидатури наглядовою радою Приватбанку.

Крумханзль в 1989 році закінчив Карлів університет у Празі, за освітою математик.

З 2004 по 2008 працював у чеському Raiffeisenbank операційному директором; з 2008 по 2011 - в Україні в «Райффайзен Банку Аваль» операційним директором.

З 2011 по 2013 працював у компанії Interim Management & Consulting, з 2013 по 2016 - головним операційним директором у словенській філії австрійської компанії Heta Asset Resolution.

Із травня 2016 року по сьогодні - головний операційний директор (chief operating officer) у китайському Home Credit China.

Крумханзль володіє англійською, німецькою, російською, чеською і японською мовами.

Також він захоплюється айкідо.

Зараз у Приватбанку виконуючим обов'язки голови правління є Галина Пахачук (після того, як у липні 2017 року звільнився Олександр Шлапак).

Пошуком голови правління й фінансового директора банку займалася рекрутингова компанія Amrop Executive Search Ukraine.

27 листопада наглядова рада Приватбанку призначила фінансовим директором - заступником голови правління Ганну Самаріну й перевела в Галину Пахачук на посаду першого заступника голови правління.