Порошенко звинуватив Данилюка в конфлікті інтересів в справі Приватбанку



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Екс-міністр фінансів України Олександр Данилюк

Порошенко порадив Данилюку припинити конфлікт інтересів, бо він володіє «таємничою інформацією» у справі Приватбанку

Президент України Петро Порошенко звинувачив колишнього міністра фінансів та радника Володимира Зеленського Олександра Данилюка в конфлікті інтересів у справі Приватбанку.

Порошенко наголосив в ефірі програми «Свобода слова», що раніше Данилюк захищав державу у судах з Ігорем Коломойський за Приватбанк, а тепер працює в штабі кандидата, яким керують юристи Коломойського, зокрема Андрій Богдан.

Порошенко порадив Данилюку припинити такий конфлікт інтересів. Бо він володіє «таємничою інформацією» у справі Приватбанку.

«Пан Данилюк, зупиніться і вийдіть з цього штабу», - закликав Порошенко Данилюка, який свого часу займав посаду представника президента в Кабміні.

Раніше сьогодні Петро Порошенко заявив, що пов’язані з Володимиром Зеленським особи вже готують позов про компенсацію в $2 млрд за Приватбанк.

«Так само на столі питання щодо позову до суду щодо визнання незаконною націоналізації, які вони намагаються дуже швидко провести до президентських виборів, щоб потім сказати, що це відбулося без їх участі. Не вийде», - додав Порошенко.

Нагадаємо, уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів Приватбанку, найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський і Генадій Боголюбов, прийняв рішення про націоналізацію найбільшої на українському ринку фінустанови. Екс-власники банку вважають проведену націоналізацію, в результаті якої вони повністю позбулися своїх акцій, незаконною, тоді як Приватбанк і держава вимагають від них додаткового відшкодування шкоди. В даний час сторони ведуть судові суперечки як в Україні, так і в зарубіжних юрисдикціях.

Як відомо, суд по націоналізації Приватбанку відбудеться на наступний день після виборів.