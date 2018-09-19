У Дніпрі жінка захворіла на ботулізм, поївши риби
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Постраждала перебуває у важкому стані в реанімації
У місті Дніпро зафіксовано новий випадок захворювання на ботулізм.
Про це 19 вересня повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України.
«Занедужала 49-річна жінка після вживання в’яленої риби власного приготування», - говориться у повідомленні.
Зазначається, що постраждала перебуває у важкому стані в реанімації.
В Центрі заявили, що з початку року, станом на 19 серпня, в Україні зареєстровано 84 випадки ботулізму, внаслідок яких постраждало 97 осіб, 8 із них померли.
Центр громадського здоров’я МОЗ України закликав українців відповідально ставитися до свого здоров’я і не споживати в’ялену, солону та консервовану рибу, консерви або вироби із м’яса, якщо їх не піддавали термічній обробці перед вживанням.
Ботулізм - це тяжке харчове отруєння, зумовлене споживанням продуктів, що містять ботулотоксини. Збудник хвороби розмножується в анаеробному стані (без доступу кисню) за неправильних умов зберігання чи транспортування харчових продуктів.
Нагадаємо, у Донецькій області захворіли на ботулізм двоє дорослих і одна дитина.