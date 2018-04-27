У «ДНР» через три місяці відновили зв’язок Vodafone

Мобільний зв’язок відновлювали два дні

На окупованих територія Донецької області відновили роботу українського мобільного оператора Vodafone. Про це заявили інформаційні ресурси бойовиків. Зазначається, що у самоназвану «ДНР» для відновлення зв’язку приїхали представники компанії. Мобільний зв’язок відновлювали два дні. Сигнал Vodafone-Україна на окупованих



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Мобільний зв’язок відновлювали два дні

На окупованих територія Донецької області відновили роботу українського мобільного оператора Vodafone.

Про це заявили інформаційні ресурси бойовиків.

Зазначається, що у самоназвану «ДНР» для відновлення зв’язку приїхали представники компанії.

Мобільний зв’язок відновлювали два дні.

Сигнал Vodafone-Україна на окупованих територіях Донеччини зник 11 січня 2018 року. Причиною стало пошкодження кабелю, ділянка його була на непідконтрольних територіях. З того часу мешканцям «ДНР» доводилося користуватися окупаційним оператором «Фенікс».

Як відомо, у середині березня в ході засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську сторони домовилися про відновлення мобільного зв'язку на території ОРДЛО.

Нагадаємо, 11 січня зв’язок Vodafone зник на непідконтрольних територіях Донбасу. Vodafone - останній оператор що працював на непідконтрольних територіях Донбасу. Там також немає стаціонарного телефонного зв’язку з підконтрольною територією.

Як заявив глава МЗС Павло Клімкін, російський мобільний монополіст на окупованому Донбасі почав витісняти українських операторів.

У лютому терорист з батальйону «Схід» Олександр Ходаковський заявив, що зв'язок Vodafone-Україна відсутній на окупованій частині Донецької області через «політичне рішення».