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    У «ДНР» через три місяці відновили зв’язок Vodafone

    Мобільний зв’язок відновлювали два дні
    На окупованих територія Донецької області відновили роботу українського мобільного оператора Vodafone. Про це заявили інформаційні ресурси бойовиків. Зазначається, що у самоназвану «ДНР» для відновлення зв’язку приїхали представники компанії. Мобільний зв’язок відновлювали два дні. Сигнал Vodafone-Україна на окупованих
    • 27 Квiтня, 23:33
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    Мобільний зв’язок відновлювали два дні

    На окупованих територія Донецької області відновили роботу українського мобільного оператора Vodafone.

    Про це заявили інформаційні ресурси бойовиків.

    Зазначається, що у самоназвану «ДНР» для відновлення зв’язку приїхали представники компанії.

    Мобільний зв’язок відновлювали два дні.

    Сигнал Vodafone-Україна на окупованих територіях Донеччини зник 11 січня 2018 року. Причиною стало пошкодження кабелю, ділянка його була на непідконтрольних територіях. З того часу мешканцям «ДНР» доводилося користуватися окупаційним оператором «Фенікс».

    Як відомо, у середині березня в ході засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську сторони домовилися про відновлення мобільного зв'язку на території ОРДЛО.

    Нагадаємо, 11 січня зв’язок Vodafone зник на непідконтрольних територіях Донбасу. Vodafone - останній оператор що працював на непідконтрольних територіях Донбасу. Там також немає стаціонарного телефонного зв’язку з підконтрольною територією.

    Як заявив глава МЗС Павло Клімкін, російський мобільний монополіст на окупованому Донбасі почав витісняти українських операторів.

    У лютому терорист з батальйону «Схід» Олександр Ходаковський заявив, що зв'язок Vodafone-Україна відсутній на окупованій частині Донецької області через «політичне рішення». 

    ДНР Vodafone мобільний зв’язок
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