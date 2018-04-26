  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У другий тур президентських виборів виходять Порошенко і Тимошенко

    Анатолій Гриценко опинився б лише на третьому місці
    Якби вибори відбувалися у найближчу неділю, за опитуваннями соціологічної служби «Соціс», найбільшу кількість голосів отримали б Юлія Тимошенко - 8,9% від загальної кількості виборців та Петро Порошенко - 7,9%. Анатолій Гриценко опинився б лише на третьому місці. Близько половини виборців ще не визначилися зі своїми симпатіями до
    • 26 Квiтня, 17:59
    • Розсилка

    Анатолій Гриценко опинився б лише на третьому місці

    Якби вибори відбувалися у найближчу неділю, за опитуваннями соціологічної служби «Соціс», найбільшу кількість голосів отримали б Юлія Тимошенко - 8,9% від загальної кількості виборців та Петро Порошенко - 7,9%.

    Анатолій Гриценко опинився б лише на третьому місці.

    Близько половини виборців ще не визначилися зі своїми симпатіями до кандидатів у президенти.

    Таким чином відрив між Юлією Тимошенко і діючим президентом Порошенком на сьогодні складає близько 1%, що перебуває у межах соціологічної похибки.

    Дослідження проводилос 19 – 25 квітня 2018 року, методом збору первинної соціологічної інформації — стандартизоване інтерв’ю face-to-face за місцем проживання респондентів.

    Опитування проводилося за вибіркою, яка репрезентує доросле населення України в цілому, за такими ознаками як: стать, вік (від 18 років) та тип поселення (місто/село).

    Загалом було опитано  3000 респондентів.

    Раніше повідомлялося, що Вакарчук і Зеленський очолили свіжий рейтинг політичної довіри.

    Читайте також: Синдром «Самопомочі». Старі хвороби партії «нових облич»

    Читайте також
    Петро Порошенко Юлія Тимошенко вибори рейтинг Анатолій Гриценко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ