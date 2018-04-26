У другий тур президентських виборів виходять Порошенко і Тимошенко

Анатолій Гриценко опинився б лише на третьому місці

Якби вибори відбувалися у найближчу неділю, за опитуваннями соціологічної служби «Соціс», найбільшу кількість голосів отримали б Юлія Тимошенко - 8,9% від загальної кількості виборців та Петро Порошенко - 7,9%. Анатолій Гриценко опинився б лише на третьому місці. Близько половини виборців ще не визначилися зі своїми симпатіями до



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Анатолій Гриценко опинився б лише на третьому місці

Якби вибори відбувалися у найближчу неділю, за опитуваннями соціологічної служби «Соціс», найбільшу кількість голосів отримали б Юлія Тимошенко - 8,9% від загальної кількості виборців та Петро Порошенко - 7,9%.

Анатолій Гриценко опинився б лише на третьому місці.

Близько половини виборців ще не визначилися зі своїми симпатіями до кандидатів у президенти.

Таким чином відрив між Юлією Тимошенко і діючим президентом Порошенком на сьогодні складає близько 1%, що перебуває у межах соціологічної похибки.

Дослідження проводилос 19 – 25 квітня 2018 року, методом збору первинної соціологічної інформації — стандартизоване інтерв’ю face-to-face за місцем проживання респондентів.

Опитування проводилося за вибіркою, яка репрезентує доросле населення України в цілому, за такими ознаками як: стать, вік (від 18 років) та тип поселення (місто/село).

Загалом було опитано 3000 респондентів.

Раніше повідомлялося, що Вакарчук і Зеленський очолили свіжий рейтинг політичної довіри.

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