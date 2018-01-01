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    У Флориді біля торговельного центру спрацював вибуховий пристрій

    Наразі триває слідство та пошук підозрюваного
    У неділю, 21 січня, ввечері біля входу до торговельного центру Eagle Ridge Mall в місті Лейк Уельс в штаті Флорида спрацював вибуховий пристрій. Про це повідомляє WFTV 9. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, проте будівлю евакуювали. Поруч з місцем вибуху пожежники виявили рюкзак, в якому, ймовірно, був ще один саморобний
    • Сьогодні, 07:29
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    Наразі триває слідство та пошук підозрюваного

    У неділю, 21 січня, ввечері біля входу до торговельного центру Eagle Ridge Mall в місті Лейк Уельс в штаті Флорида спрацював вибуховий пристрій.

    Про це повідомляє WFTV 9.

    Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, проте будівлю евакуювали.

    Поруч з місцем вибуху пожежники виявили рюкзак, в якому, ймовірно, був ще один саморобний вибуховий пристрій.

    Наразі триває слідство та пошук підозрюваного.

    Нагадаємо, на півдні Швеції, в місті Мальме ввечері в неділю, 21 січня, прогримів вибух біля офісної будівлі в мікрорайоні Розенгорд.

    Є інформація про пошкодження фасаду будинку, біля якого стався вибух, а також, що він стався на тій же вулиці, де розташована поліцейська дільниця, яка нещодавно постраждав у результаті вибуху.

    вибух США Флорида
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