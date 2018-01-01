У Флориді біля торговельного центру спрацював вибуховий пристрій
- Сьогодні, 07:29
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Наразі триває слідство та пошук підозрюваного
У неділю, 21 січня, ввечері біля входу до торговельного центру Eagle Ridge Mall в місті Лейк Уельс в штаті Флорида спрацював вибуховий пристрій.
Про це повідомляє WFTV 9.
Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, проте будівлю евакуювали.
Поруч з місцем вибуху пожежники виявили рюкзак, в якому, ймовірно, був ще один саморобний вибуховий пристрій.
Наразі триває слідство та пошук підозрюваного.
Нагадаємо, на півдні Швеції, в місті Мальме ввечері в неділю, 21 січня, прогримів вибух біля офісної будівлі в мікрорайоні Розенгорд.
Є інформація про пошкодження фасаду будинку, біля якого стався вибух, а також, що він стався на тій же вулиці, де розташована поліцейська дільниця, яка нещодавно постраждав у результаті вибуху.