У Флориді біля торговельного центру спрацював вибуховий пристрій

Наразі триває слідство та пошук підозрюваного

У неділю, 21 січня, ввечері біля входу до торговельного центру Eagle Ridge Mall в місті Лейк Уельс в штаті Флорида спрацював вибуховий пристрій. Про це повідомляє WFTV 9. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, проте будівлю евакуювали. Поруч з місцем вибуху пожежники виявили рюкзак, в якому, ймовірно, був ще один саморобний



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Наразі триває слідство та пошук підозрюваного

У неділю, 21 січня, ввечері біля входу до торговельного центру Eagle Ridge Mall в місті Лейк Уельс в штаті Флорида спрацював вибуховий пристрій.

Про це повідомляє WFTV 9.

Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, проте будівлю евакуювали.

Поруч з місцем вибуху пожежники виявили рюкзак, в якому, ймовірно, був ще один саморобний вибуховий пристрій.

Наразі триває слідство та пошук підозрюваного.

Нагадаємо, на півдні Швеції, в місті Мальме ввечері в неділю, 21 січня, прогримів вибух біля офісної будівлі в мікрорайоні Розенгорд.

Є інформація про пошкодження фасаду будинку, біля якого стався вибух, а також, що він стався на тій же вулиці, де розташована поліцейська дільниця, яка нещодавно постраждав у результаті вибуху.