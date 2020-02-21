У Франції евакуйованих з Уханя везуть на курорт. Туристи тікають, місцеві нервують



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28 французів прибули на карантин на автобусі Фото: France Info

Усіх евакуйованих розмістять в курортному селищі Бранвіль в департаменті Кальвадос, приблизно в 180 км від Парижа. Будинки, де будуть знаходитися евакуйовані, огородили металевим парканом

Франція евакуювала своїх останніх громадян з китайської провінції Ухань, що стала епіцентром поширення нового коронавірусу. Про це пише France Info.

Літак А380 сьогодні прилетів з Китаю в паризький аеропорт імені Шарля де Голля. На його борту перебували 28 французів і 36 громадян з інших країн ЄС У Франції на карантин залишаються тільки французи, про інших європейців подбала влади їх країн.

Усіх евакуйованих розмістять в курортному селищі Бранвіль в департаменті Кальвадос, приблизно в 180 кілометрах від Парижа. Будинки, де будуть знаходитися евакуйовані, огородили металевим парканом.

Котеджі для розміщення евакуйованих. Фото: France Info

Префект Кальвадосу пояснив, що їх обрали тому, що селище знаходиться недалеко від кількох аеропортів, а поруч в місті Кан є госпіталь, обладнаний за нормами, затвердженими інфекційною службою.

Котеджне містечко у Бранвілі, де перебуватимуть евакуйовані

На в'їзді в Бранвіль встановили контрольно-пропускні пункти для огляду автомобілів. Евакуйованих розмістять на карантин в котеджному містечку Normandy Garden, на території якого є як приватні, так і державні будинки.

Перевірки на в'їзді в Бранвіль. Фото: France Info

У Франції зараз період шкільних канікул, і курорт заповнений відвідувачами. Однак, після оповіщення про приїзд евакуйованих, багато сімей залишають селище.

«Ми отримали повідомлення від готелю з проханням піти на ресепшн. І там нам пояснили ситуацію з приводу коронавірусу. У мене є діти, я не хочу ризикувати», - розповів турист, який залишав Бранвіль.

Фото: France Info

Частина місцевих жителів не бачить причин для занепокоєння. «У мене склалося враження, що навколо коронавірусу спостерігається великий медійний ефект. Мене це лякає більше. Я думаю, що цей вірус вбиває не більше, ніж грип», - сказав один з місцевих жителів.

Але інші не приховують своєї стурбованості: «Я не дуже задоволений, я б вважав за краще, щоб вони поїхали в інше місце, тим більше що зараз багато відпочиваючих».

28 французів прибули на карантин на автобусі. Всі вони будуть залишатися в карантині протягом 14 днів і двічі будуть перевірені, щоб переконатися, що вони не захворіли. Для цього на місці працюватиме медична команда з 13 осіб.