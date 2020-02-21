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    Українці вважають, що коронавірус створений людиною, – соцдослідження

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    Українці вважають, що коронавірус створений людиною, – соцдослідження

    Зокрема 37,9% опитаних вважає, що короновірус новими біологічними та генетичними технологіями, 28,5% – навмисно поширюють спецслужби, 26,1% – є бактеріологічною зброєю ворогуючих держав або терористів

    Більша частина українців вважає, що коронавірус є результатом використання нових біологічних та генетичних технологій, або навмисно поширюються спецслужбами, або терористами. Про це політичний експерт Михайло Басараб розповів під час 8-го Київського Безпекового Форуму для молоді, організованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну», презентуючи дослідження соціологічної служби Центру Разумкова.

    Зокрема 37,9% опитаних вважає, що короновірус новими біологічними та генетичними технологіями, 28,5% – навмисно поширюють спецслужби, 26,1% – є бактеріологічною зброєю ворогуючих держав або терористів. Значно менше людей вважають, що він викликаний природними чинниками і розповсюджується через недотримання правил гігієни.

    Разом з тим директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко зазначив, що самі українці часто досить безвідповідально ставляться до власного здоров’я і здоров’я оточуючих. Кожен третій українець хворів грипом чи ОРВІ цього сезону, але при цьому близько 76% українців не користуються масками взагалі, біля 20% - користуються в різних ситуаціях, або постійно. А поглиблене вивчення результатів дослідження свідчить, що біля 8,5% дорослих українців хворіли грипом і ОРВІ і при цьому продовжували вести звичайне життя, не користуючись масками. «Тобто більше 2 млн осіб серед нас ходили і заражали нас. І наше щастя, що це не був короновірус», – підкреслив він.

    Басараб додав, що дві третини опитаних українців не довіряє вітчизняній системі охорони здоров’я, і оцінює її в 1-2 бали за п’ятибальною шкалою.  Половина українців лікується самостійно. При чому чим доросліша людина і чим визе її рівень освіти – тим більше вона схильна лікуватися самостійно. Також чим вище рівень освіти людини, тим нижче, зазвичай, рівень довіри до МОЗ.

    Разом з тим він зазначив, що до іншої глобальної проблеми – зміни клімату – українці ставляться більш відповідально:  близько 80% вважають, що глобальне потепління – це факт і воно може принести шкоду регіону, в якому вони проживають. Але це не надто сильно впливає на їхню політичну позицію – лише близько 1% українців готові голосувати за умовну партію зелених, серед лідерів же партія, яка буде збільшувати статки людей.

    Київський Безпековий Форум для молоді – платформа для обговорення молодими експертами актуальних питань міжнародних відносин та зовнішньої політики України. Мета форуму – посилення ролі нового покоління експертів, покращення їх вміння брати участь у процесі політичного аналізу та розвитку.
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