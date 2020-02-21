Зеленський про події у Нових Санжарах: ми – Європа епохи середньовіччя



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Володимир Зеленський заявив, що у країні, яка є частиною Європи, не мали б відбуватися події, як напередодні у Нових Санжарах

Президент висловив надію, що найближчим часом з’явиться стартап, який навчить деяких громадян людяності, поваги, єдності та критичного мислення

Президент України Володимир Зеленський після вчорашніх протестів у Нових Санжарах заявив, що Україна схожа на Європу епохи Середньовіччя. Про це він сказав під час виступу на церемонії нагородження переможців конкурсу на отримання грантів Українського фонду стартапів.

Зеленський також привітав українців, які повернулися з міста Ухань. Він побажав їм міцного здоров'я.

«В першу чергу я хочу привітати як президент всіх українців, які повернулись на батьківщину вчора з китайського міста Ухань. Ми всі, я впевнений, бажаємо їм міцного здоров’я та віримо що уже найближчими тижнями вони будуть вдома. Але, знаєте, чесно кажучи, ми постійно кажемо, що Україна це Європа, так от вчора, відверто вам скажу, в деяких епізодах здавалось, що ми Європа епохи середньовіччя, на жаль. Давайте не забувати, що ми всі з вами люди…», – сказав президент.

Зеленський висловив надію, що найближчим часом з’явиться стартап, який навчить деяких громадян людяності, поваги, єдності та критичного мислення.

Як повідомляв Главком, у четвер ввечері транспорт з евакуйованими з Уханя українцями прибув на територію санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині.

Перед самим санаторієм евакуйованим українцям теж був влаштований «гостинний» прийом з палаючими шинами і барикадами.

Поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом подій у Нових Санжарах: у результаті сутичок між протестувальниками та поліцейськими постраждали дев’ять поліцейських та одна цивільна особа.

Протягом дня поліція затримала 24 протестувальників. Їм загрожує до восьми років ув'язнення.