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    У Франції митники знайшли серед кавунів пів тонни канабісу

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    Це рекордна партія наркотиків, вилучена на сході Франції за останні роки - У Франції митники знайшли серед кавунів пів тонни канабісу
    Це рекордна партія наркотиків, вилучена на сході Франції за останні роки

    Водій вказав у документах, що перевозить лише авуни і кабачки

    На сході Франції митники виявили пів тонни канабісу у вантажівці, яка перевозила кавуни й кабачки.

    Про це повідомляє Le Figaro.

    Поблизу французького Мецу співробітники митної служби виявили більш ніж півтонни канабісу у вантажівці з іспанськими номерами.

    Водій, громадянин іноземної держави, вказав у документах, що перевозить фрукти й овочі – кавуни і кабачки – з іспанської Сафарраї до Берліну.

    Серед них виявили загалом 480 термостійких упаковок з канабісом загальною масою 538 кілограмів.

    Це рекордна партія наркотиків, вилучена в цьому регіоні за останні роки, повідомляють у регіональній дирекції митної служби Нансі. Дещо меншу партію вилучили у липні 2019 року – 528 кілограмів канабісу.

    Випадок стався ще минулої п’ятниці, але повідомлення про нього з’явилися лише вчора.

    Водія вже у понеділок засудили до 3 років позбавлення волі, штраф у ромірі 1,8 млн євро та довічно заборонили в’їзд на територію країни. Товари, якими він замаскував наркотик, конфіскували.

     

    Франція штраф водій наркотики овочі фрукти
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