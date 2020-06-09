У Франції митники знайшли серед кавунів пів тонни канабісу



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Це рекордна партія наркотиків, вилучена на сході Франції за останні роки

Водій вказав у документах, що перевозить лише авуни і кабачки

На сході Франції митники виявили пів тонни канабісу у вантажівці, яка перевозила кавуни й кабачки.

Про це повідомляє Le Figaro.

Поблизу французького Мецу співробітники митної служби виявили більш ніж півтонни канабісу у вантажівці з іспанськими номерами.

Водій, громадянин іноземної держави, вказав у документах, що перевозить фрукти й овочі – кавуни і кабачки – з іспанської Сафарраї до Берліну.

Серед них виявили загалом 480 термостійких упаковок з канабісом загальною масою 538 кілограмів.

Це рекордна партія наркотиків, вилучена в цьому регіоні за останні роки, повідомляють у регіональній дирекції митної служби Нансі. Дещо меншу партію вилучили у липні 2019 року – 528 кілограмів канабісу.

Випадок стався ще минулої п’ятниці, але повідомлення про нього з’явилися лише вчора.

Водія вже у понеділок засудили до 3 років позбавлення волі, штраф у ромірі 1,8 млн євро та довічно заборонили в’їзд на територію країни. Товари, якими він замаскував наркотик, конфіскували.