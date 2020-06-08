Маски і недопалки: влада Франції збільшить штрафи за розкидання сміття



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Через викинуті маски і рукавички уряд Франції має намір збільшити штраф за розкидання сміття Фото: AFP

Штраф за викинуті в недозволеному місці недопалки, медичні маски, рукавички та інше сміття складе 135 євро (зараз його сума — 68 євро)

У Франції уряд готується ввести штраф у розмірі від 135 євро за розкидання сміття.

Про це заявила держсекретар при міністрі екологічних перетворень Франції Брюн Пуарсон, повідомляє Le Monde.

Одним із приводів для такого кроку стало зростання санітарних відходів на тлі епідемії Covid-19. Після пом’якшення карантинних заходів на вулицях все частіше можна побачити викинуті маски і гумові рукавички.

«Ще більш актуальною ця тема стала через пандемію коронавірусу, яка супроводжується кинутими на вулицях одноразовими засобами індивідуального захисту», — зазначила Пуарсон.

Очікується, що відповідний урядовий декрет буде представлений на розгляд кабінету міністрів вже в середині червня.

Якщо його схвалять, штраф за викинуті в недозволеному місці недопалки, медичні маски, рукавички та інше сміття складе 135 євро (зараз його сума — 68 євро).

У разі складання поліцейськими протоколу та направлення його до суду, розмір штрафу може досягти 750 євро.

До слова, як повідомлялося, останнім часом в районах Києва почастішали випадки навмисного підпалу та псування контейнерів для побутових відходів.