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    У Франції під час протесту сталися сутички з поліцією

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    У Франції під час протесту сталися сутички з поліцією

    Причиною протестів стала загибель молодого чоловіка під час поліцейської операції

    У місті Нант, що у Франції, сталися сутички протестувальників з поліцією під час акції проти насильства з боку правоохоронців.

    Про це повідомляє Ouest-France.

    Причиною протестів стала загибель молодого чоловіка під час поліцейської операції на музичному фестивалі 22 червня.

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    У Франції під час протесту сталися сутички з поліцією
    У Франції під час протесту сталися сутички з поліцією
    У Франції під час протесту сталися сутички з поліцією
    У Франції під час протесту сталися сутички з поліцією
    У Франції під час протесту сталися сутички з поліцією
    У Франції під час протесту сталися сутички з поліцією

    Тіло загиблого було знайдене в річці Луарі лише 29 липня. Розслідування смерті не знайшло зв'язку між рейдом та зникненням хлопця.

    У суботу мирна хода в пам’ять про загиблого пройшла без інцидентів, але демонстрація після неї переросла у сутички між поліцією та протестувальниками.

    У демонстрації взяли участь кілька сотень людей. Деякі протестувальники були у масках, вони спорудили барикади зі стільців та підпалювали  їх.

    Поліція застосувала сльозогінний газ, щонайменше 30 людей були заарештовані.

     

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