У Франції різко зросла кількість суїцидів серед поліцейських



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Профспілка, яка об’єднує різні структури французької поліції, заявляє про неможливість і надалі втрачати колег і вимагає «рішучих і негайних заходів»

У Франції поліцейські профспілки вимагають вжити заходів через зростання кількості самогубств серед правоохоронців.

Про це повідомляє France info.

Зазначається, що у 2018 році вчинили суїцид 38 співробітників французької поліції, а за неповні чотири місяці цього року серед поліцейських сталося вже 28 самогубств.

Випадки зафіксовані по всій території країни. У зв’язку з цим профспілки закликають до акцій, які мають пройти у Франції у п’ятницю.

Профспілка, яка об’єднує різні структури французької поліції, заявляє про неможливість і надалі втрачати колег і вимагає «рішучих і негайних заходів».

«Наші колеги загинули не під час виконання місій, вони не стали жертвами злочинів, вони загинули від умов своєї роботи, і схоже, мова йде в основному про тих, хто підтримує правопорядок. Керівництву слід поставити питання і взяти відповідальність», - заявили у профспілці.

Профспілки готують громадське обговорення з приводу самогубств у поліції і посилення тиску на міністра внутрішніх справ.

Раніше повідомлялося, що французька влада заборонила учасникам антиурядових акцій руху «жовті жилети» проводити протести в районі пошкодженого пожежею Собору Паризької Богоматері.