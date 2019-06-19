У Франції судитимуть екс-президента Саркозі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Екс-президент Франції Ніколя Саркозі постане перед судом через корупцію

Саркозі судитимуть за корупцію

Касаційний суд Парижа відхилив клопотання екс-президента Франції Ніколя Саркозі не передавати до суду справу, в якій його звинувачують в корупції.

Про це повідомляє видання Le Figaro.

Як повідомляється, Саркозі виступав проти передачі до суду справи, за якою його звинувачують в спробі тиску на слідство шляхом підкупу.

Також разом з клопотанням Саркозі суд відхилив клопотання його адвоката Тьєррі Ерцога і колишнього генпрокурора при Касаційному суді Жильбера Азібера. Ерцог та Азібер також є фігурантами цієї справи.

Зазначається, що це клопотання було останньою можливістю Саркозі уникнути початку судового процесу по справі.

Саркозі, який був президентом з 2007 по 2012 рік, підозрюють у тому, що він поміг прокурору отримати підвищення в обмін на незаконне отримання інформації про іншій кримінальній справі.

Як повідомляється, слідчі аналізували записи телефонних розмов для вивчення звинувачень про те, що лівійський диктатор Муаммар Каддафі фінансував виборчу кампанію Саркозі.

Тоді вони і почали підозрювати, що колишній французький президент використовував мережу інформаторів, щоб бути в курсі кримінальної справи.

Нагадаємо, 21 березня колишній президент Франції Ніколя Саркозі затриманий поліцією у справі про фінансування його виборчої кампанії 2007 року

Пізніше, Ніколя Саркозі висунули звинувачення у справі про фінансування з Лівії президентської кампанії 2007 року.

Кримінальну справу було відкрито в 2012 році, проте потім розслідування було припинено.

У 2017 році справа була відновлена, а суддя висунув Ніколя Саркозі попередні звинувачення, вказавши таким чином, що у слідства достатньо доказів для початку кримінального процесу.

На початку січня у справі був заарештований підприємець Олександр Джухрі.

У лютому цього року ЗМІ повідомляли, що лівійський диктатор Муаммар Каддафі витратив майже €50 млн на фінансування президентської кампанії Ніколя Саркозі в 2007 році.

Під час минулорічних виборів Саркозі агітував французів проголосувати за проросійського кандидата.

Читайте також: Чи дочекаємося свого Саркозі: чому жоден із українських високопосадовців не сів за ґрати?