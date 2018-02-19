ЗМІ: Каддафі виділив €4 млн на президентську кампанію Тимошенко у 2010 році
- Вчора, 23:40
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Видання Asharq Al Awsat запевняє, що близький помічник з оточення сина Каддафі розповів, що особисто передав кошти на кампанію Тимошенко
Режим колишнього лівійського диктатора Муаммара Каддафі нібито фінансував президентські кампанії в Україні, Франції та США.
Про це повідомляє ЄП з посиланням на видання Asharq Al Awsat, штаб-квартира якого знаходиться у Лондоні.
Газета стверджує, що уряд Каддафі виділив $5 млн на кампанію кандидата на виборах в США в 2004 році. Ще €4 млн начебто були витрачені на кампанію Юлії Тимошенко, яка балотувалася на виборах в Україні в 2010 році.
Близький помічник з оточення Саіфа Аль Іслама – сина Каддафі – розповів на умовах анонімності, що особисто передав кошти на кампанію Тимошенко.
«Гроші були замовлені доктором Багдаді аль-Махмуді, прем'єр-міністром того часу (зараз перебуває у в'язниці в Тріполі), і були поміщені в сумку, купюрами по 500 євро. Ми вирушили на приватному літаку, вони зустріли нас в аеропорту Києва, ми провели там ніч і повернулися. Гроші отримав тодішній віце-прем'єр України», - сказав він.
У прес-службі «Батьківщини» спростували інформацію, подану виданням.
«Прес-служба заявляє, що зазначена інформація не відповідає дійсності», - йдеться у коментарі, переданому ЗМІ.
Також в публікації Asharq Al Awsat стверджується, що Каддафі витратив майже €50 млн на фінансування президентської кампанії Ніколя Саркозі в 2007 році. А французько-ліванський бізнесмен Зіяд Такіддін, який був присутній на зустрічі Саркозі з Каддафі, сказав, що «цифри були набагато вищі за вказану».
Саркозі неодноразово відхрещувався, що брав гроші у Каддафі. Однак той самий помічник сина Каддафі сказав, що був присутній на закритих зустрічах між французькими та лівійськими офіційними особами. Саркозі нібито обіцяв поліпшити стосунки між Францією і Лівією в обмін на фінансування.
За даними видання, кандидат в США фінансувався через посередника, який був близьким другом Саіфа Аль Іслама і офіційного представника США.
Газета Asharq Al Awsat - одна із найстаріших і найвпливовіших в регіоні, друкується у 14 містах на чотирьох континентах. Входить до найбільшого на Близькому Сході видавничо-фінансовий холдингу - Саудівської дослідницької та маркетингової групи.
Опублікована стаття є однією з частин розслідування діяльності режиму Каддафі і його співпраці із західними лідерами.
Як повідомляв «Главком», НАЗК пропонує посилити контроль за фінансуванням політичних партій в Україні.