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    ЗМІ: Каддафі виділив €4 млн на президентську кампанію Тимошенко у 2010 році

    Видання Asharq Al Awsat запевняє, що близький помічник з оточення сина Каддафі розповів, що особисто передав кошти на кампанію Тимошенко
    Режим колишнього лівійського диктатора Муаммара Каддафі нібито фінансував президентські кампанії в Україні, Франції та США. Про це повідомляє ЄП з посиланням на видання Asharq Al Awsat, штаб-квартира якого знаходиться у Лондоні. Газета стверджує, що уряд Каддафі виділив $5 млн на кампанію кандидата на виборах в США в 2004 році. Ще €4
    • Вчора, 23:40
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    Лівійський диктатор Муаммар Каддафі
    Лівійський диктатор Муаммар Каддафі

    Видання Asharq Al Awsat запевняє, що близький помічник з оточення сина Каддафі розповів, що особисто передав кошти на кампанію Тимошенко

    Режим колишнього лівійського диктатора Муаммара Каддафі нібито фінансував президентські кампанії в Україні, Франції та США.

    Про це повідомляє ЄП з посиланням на видання Asharq Al Awsat, штаб-квартира якого знаходиться у Лондоні.

    Газета стверджує, що уряд Каддафі виділив $5 млн на кампанію кандидата на виборах в США в 2004 році. Ще 4 млн начебто були витрачені на кампанію Юлії Тимошенко, яка балотувалася на виборах в Україні в 2010 році.

    Близький помічник з оточення Саіфа Аль Іслама – сина Каддафі – розповів на умовах анонімності, що особисто передав кошти на кампанію Тимошенко.

    «Гроші були замовлені доктором Багдаді аль-Махмуді, прем'єр-міністром того часу (зараз перебуває у в'язниці в Тріполі), і були поміщені в сумку, купюрами по 500 євро. Ми вирушили на приватному літаку, вони зустріли нас в аеропорту Києва, ми провели там ніч і повернулися. Гроші отримав тодішній віце-прем'єр України», - сказав він.

    У прес-службі «Батьківщини» спростували інформацію, подану виданням.

    «Прес-служба заявляє, що зазначена інформація не відповідає дійсності», - йдеться у коментарі, переданому ЗМІ.

    Також в публікації Asharq Al Awsat стверджується, що Каддафі витратив майже 50 млн на фінансування президентської кампанії Ніколя Саркозі в 2007 році. А французько-ліванський бізнесмен Зіяд Такіддін, який був присутній на зустрічі Саркозі з Каддафі, сказав, що «цифри були набагато вищі за вказану».

    Саркозі неодноразово відхрещувався, що брав гроші у Каддафі. Однак той самий помічник сина Каддафі сказав, що був присутній на закритих зустрічах між французькими та лівійськими офіційними особами. Саркозі нібито обіцяв поліпшити стосунки між Францією і Лівією в обмін на фінансування.

    За даними видання, кандидат в США фінансувався через посередника, який був близьким другом Саіфа Аль Іслама і офіційного представника США.

    Газета Asharq Al Awsat - одна із найстаріших і найвпливовіших в регіоні, друкується у 14 містах на чотирьох континентах. Входить до найбільшого на Близькому Сході видавничо-фінансовий холдингу - Саудівської дослідницької та маркетингової групи.

    Опублікована стаття є однією з частин розслідування діяльності режиму Каддафі і його співпраці із західними лідерами.

    Як повідомляв «Главком», НАЗК пропонує посилити контроль за фінансуванням політичних партій в Україні.

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