У Франції три міністри пішли у відставку



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Еммануель Макрон заявив, що три міністри покинули уряд Франції

Міністр Франції у справах Євросоюза подала у відставку з поста для участі у виборах в Європарламенті

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що три міністри покинули уряд країни.

Про це повідомляє агентство AFP.

Агентство повідомило, що Макрон заявив, що три міністри покинули уряд Франції.

Раніше ЗМІ повідомляли, що міністр Франції у справах Євросоюза Наталі Луасьє подала у відставку з поста для участі у виборах в Європарламенті.

Нагадаємо, раніше міністр спорту Франції, олімпійська чемпіонка Лаура Флессель-Коловіц оголосила про рішення піти у відставку.

Також 28 серпня міністр екології Франції Ніколя Юло оголосив про свою відставку, заявивши про розчарування у зв'язку з відсутністю прогресу в досягненні кліматичних та інших цілей. В Єлисейському палаці повідомили, що новим міністром екології Франції стане колишній депутат від партії зелених, а нині член президентської партії Франсуа де Рюжи.

У жовтні 2018 року Макрон провів перестановки в уряді, змінивши кількох міністрів, призначивши нового главу МВС. Новим міністром внутрішніх справ призначений Крістоф Кастанье. На цій посаді він замінив Жерара Колломба, який у вересні подав у відставку, щоб балотуватися в мери Ліона.