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    У Франції відреагували на «антибандерівський закон»

    Французи вважають закон націоналістичним і неправильним
    Голова МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан розкритикував скандальний польський закон про Інститут національної пам’яті. Про це повідомляє видання Le Figaro. «Закон неправильний, ви не повинні переписувати історію, це ніколи не є хорошою ідеєю», - заявив він, додавши, що викривлення пам’яті є абсолютно негативним явищем. Як відомо,
    • Сьогодні, 16:34
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    Французи вважають закон націоналістичним і неправильним

    Голова МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан розкритикував скандальний польський закон про Інститут національної пам’яті. Про це повідомляє видання Le Figaro.

    «Закон неправильний, ви не повинні переписувати історію, це ніколи не є хорошою ідеєю», - заявив він, додавши, що викривлення пам’яті є абсолютно негативним явищем.

    Як відомо, 26 січня польський Сейм і Сенат Польщі ухвалили закон про Інститут національної пам'яті, яким, зокрема, встановлено заборону на пропаганду в країні ідеології українських націоналістів. Також законом вводиться кримінальна відповідальність за твердження про пособництво поляків нацистам у роки Другої світової війни.

    У польському МЗС роз'яснили, що закон стосується тільки тих, хто публічно і всупереч фактам заперечує злочини, вчинені «колабораціоністами нацистського режиму».

    Президент України Петро Порошенко вважає, що цей закон не відповідає проголошеним принципам стратегічного партнерства між двома країнами.

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    Петро Порошенко МЗС Польща Франція закон президент
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