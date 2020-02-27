У Франції визнали невинуватою ексучасницю Femen, яка встромила осиковий кілок у воскову фігуру Путіна



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Акція «Лялька Пуду» відбулася 5 червня 2014 року в паризькому музеї воскових ляльок Гревен Фото: femen.org

Прокуратура вимагала визнати акцію ексгібіціонізмом, суд вирішив, що дії Яни Жданової були політичним протестом. Водночас суд не зняв із жінки обвинувачення у псуванні музейного майна

Касаційний суд Франції 6 лютого ухвалив рішення на користь колишньої учасниці Femen Яни Жданової, яка у 2014 році встромила осиковий кілок у воскову фігуру президента РФ Володимира Путіна в паризькому музеї, повідомила радіостанція RFI.

Прокуратура вимагала визнати акцію ексгібіціонізмом, суд вирішив, що дії Жданової були політичним протестом. Водночас суд не зняв із жінки обвинувачення у псуванні музейного майна.

Акція «Лялька Пуду» відбулася 5 червня 2014 року в паризькому музеї воскових ляльок Гревен на знак протесту проти війни в Україні. Жданова пронесла в музей осиковий кілок і встромила його в ляльку. Українка була топлес, на грудях у неї був напис «Kill Putin». Тоді ж у Франції на святкуванні 70-річчя висаджування союзників у Нормандії перебував Путін. Музей подав на активістку до суду, вимагаючи відшкодування матеріальної та моральної шкоди. У цій справі суди ухвалили кілька рішень, прокуратура, як зазначає RFI, наполягала, що демонстрація жіночих грудей є ексгібіціонізмом, і постійно оскаржувала виправдувальні вироки.

«Сам собою факт демонстрації жіночих грудей не може бути складом правопорушення, якщо намір особи, яка його вчинила, позбавлений будь-якої сексуальної конотації», – ідеться в рішенні Касаційного суду.

Воно є остаточним і не може бути оскаржене у Франції.

В інтерв'ю радіостанції Жданова підкреслила, що повністю задоволена рішенням суду.

Активістка Femen Яна Жданова. Фото: femen.org

Жданова була однією з найвідоміших активісток руху Femen, заснованого в Україні у 2008 році. У 2013 році вона покинула Україну, у 2014-му їй надали політичний притулок у Франції.

В інтерв'ю виданню «Апостроф» у 2017 році вона розповідала, що рух Femen фактично розпався. «Із 2015 року це все вже закінчилося. Усі розійшлися як у морі кораблі. Команди, яка була раніше, вже немає», – сказала вона.