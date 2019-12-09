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    Активістки Femen голяка намагалися прорватися на «нормандську зустріч» (відео)

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    <span>До Єлисейського палацу намагалися прорватися дві представниці руху Femen</span> - Активістки Femen голяка намагалися прорватися на «нормандську зустріч» (відео)
    До Єлисейського палацу намагалися прорватися дві представниці руху Femen
    фото twitter.com/ZDFparis

    Дві дівчини роздяглися і з криками Stop Putin's wars перестрибнули через паркан

    Представниці руху Femen намагалися прорватися до Єлисейського палацу, в якому у понеділок, 9 грудня відбувається зустріч Нормандської четвірки.

    Дві дівчини роздяглися і з криками Stop Putin's wars перестрибнули через паркан, однак їх одразу затримали жандарми. На одній з активісток були намальовані прапори України, Грузії та Сирії.

    Після інциденту пропуск до вулиці біля палацу обмежили тільки для журналістів.

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    Активістки Femen голяка намагалися прорватися на «нормандську зустріч» (відео)
    Активістки Femen голяка намагалися прорватися на «нормандську зустріч» (відео)

    У понеділок, 9 грудня, в Парижі відбудеться зустріч лідерів країн нормандської четвірки - Володимира Зеленського (Україна), Ангели Меркель (Німеччина), Еммануеля Макрона (Франція) та Володимира Путіна (РФ).

    Це буде перша нормандська зустріч за три роки. Останній раз президенти Франції, України, Росії та канцлер Німеччини зустрічалися в жовтні 2016 року. З тих пір Франсуа Олланда в «четвірці» змінив Еммануель Макрон, а Петра Порошенка - Володимир Зеленський.

    Франція Twitter Femen
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