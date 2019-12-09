Активістки Femen голяка намагалися прорватися на «нормандську зустріч» (відео)



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До Єлисейського палацу намагалися прорватися дві представниці руху Femen фото twitter.com/ZDFparis

Дві дівчини роздяглися і з криками Stop Putin's wars перестрибнули через паркан

Представниці руху Femen намагалися прорватися до Єлисейського палацу, в якому у понеділок, 9 грудня відбувається зустріч Нормандської четвірки.

« Welcome Putin, the war criminal! »



FEMEN « welcomes » Putin before the Normandie meeting! pic.twitter.com/iMvSucwCqC — inna shevchenko (@femeninna) 9 декабря 2019 г.

Дві дівчини роздяглися і з криками Stop Putin's wars перестрибнули через паркан, однак їх одразу затримали жандарми. На одній з активісток були намальовані прапори України, Грузії та Сирії.

Brisk start for the Ukraine - Russia summit with some topless protestors outside the Elysee. pic.twitter.com/xyh98WBphI — Jonah Fisher (@JonahFisherBBC) 9 декабря 2019 г.

Після інциденту пропуск до вулиці біля палацу обмежили тільки для журналістів.

У понеділок, 9 грудня, в Парижі відбудеться зустріч лідерів країн нормандської четвірки - Володимира Зеленського (Україна), Ангели Меркель (Німеччина), Еммануеля Макрона (Франція) та Володимира Путіна (РФ).

Це буде перша нормандська зустріч за три роки. Останній раз президенти Франції, України, Росії та канцлер Німеччини зустрічалися в жовтні 2016 року. З тих пір Франсуа Олланда в «четвірці» змінив Еммануель Макрон, а Петра Порошенка - Володимир Зеленський.