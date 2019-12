Активістки Femen голяка намагалися прорватися на «нормандську зустріч» (відео)

Дві дівчини роздяглися і з криками Stop Putin's wars перестрибнули через паркан

Представниці руху Femen намагалися прорватися до Єлисейського палацу, в якому у понеділок, 9 грудня відбувається зустріч Нормандської четвірки.

« Welcome Putin, the war criminal! » FEMEN « welcomes » Putin before the Normandie meeting! pic.twitter.com/iMvSucwCqC

Дві дівчини роздяглися і з криками Stop Putin's wars перестрибнули через паркан, однак їх одразу затримали жандарми. На одній з активісток були намальовані прапори України, Грузії та Сирії.

Brisk start for the Ukraine - Russia summit with some topless protestors outside the Elysee. pic.twitter.com/xyh98WBphI