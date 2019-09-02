У «Голосі» закликають переглянути рішення про об'єднання Мінветеранів і МінТОТ



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У фракції «Голос» зазначили, що минулого року ветеранські спільноти, активісти та експерти доклали «величезні зусилля» для створення Міністерства ветеранів

У партії «Голос» заявляють, що об'єднання Міністерства з питань ветеранів із Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб негативно позначиться на вирішенні проблем ветеранів.

«Закликаємо уряд і більшість переглянути рішення про об'єднання міністерств... Рішення, ухвалене під час поспішного та непрозорого формування Кабінету Міністрів, сповільнить роботу над вирішенням проблем ветеранської громадськості, голос якої повинен впливати на роботу уряду вже сьогодні», - йдеться в заяві партії, оприлюдненій на її сторінці в соцмережі Telegram у понеділок.

Народний депутат фракції «Голос» Леся Василенко зазначає, що минулого року ветеранські спільноти, активісти та експерти доклали «величезні зусилля» для створення Міністерства ветеранів.

«Ми зробили це, щоб проблеми людей, які захищали країну від російської агресії, були у фокусі роботи чиновників... Рішення про об'єднання міністерств відкидає нас на кілька років назад - адже тепер співробітники двох новостворених інституцій займатимуться адміністративними питаннями, а не проблемами ветеранів, переселенців і громадян, які залишилися на окупованих РФ територіях», - зазначила вона.

У партії наголошують, що першими викликами і для глави об'єднаного відомства Оксани Коляди, і для співробітників міністерств стануть адміністративні та бюджетні питання міністерств і їхніх працівників, а не ветеранів, і в цих умовах повноцінну роботу над вирішенням проблем ветеранів міністерство зможе розпочати не раніше середини наступного, 2020 року.

Джерело: Інтерфакс-Україна