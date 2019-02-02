У ГПУ викликали колишнього міністра фінансів



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Юрія Колобова викликали на допит в ГПУ

Допит відбудеться 18 лютого

Колишнього міністра фінансів Юрія Колобова викликали до Генеральної прокуратури України.

Відповідна повістка опублікована на сайті ГПУ.

«Колобов Юрій Володимирович, 08.04.1973 р.н. (Київська область, Обухівський район, с. Романків, вул. Лісова, 131-Е), відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися 18.02.2019 о 11 годині 00 хвилин до слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Гайдара В.А. за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15, каб. 808-В для участі у проведенні слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні №12013220540000400 від 31.01.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.5 ст. 191, ч.3 ст.209 та іншими статтями КК України», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у 2015 році суд за клопотанням Генпрокуратури суд арештував 199,4 млн грн, які належать екс-міністру фінансів України Юрію Колобову.

Повідомлялося, що екс-міністр фінансів України з метою приховування грошових коштів, отриманих шляхом зловживання службовим становищем, розмістив їх на рахунках ПАТ «Фідобанк», відкритих на ім’я своєї матері В.Шульц.

У 2018 році Печерський районний суд столиці зняв арешт з двох квартир, а також трьох машиномісць, зареєстрованих на дружину Колобова.

У лютому 2018 року Печерський районний суд Києва закрив кримінальне провадження проти колишнього міністра фінансів України Юрія Колобова за підозрою у службовому недбальстві при виділенні держкоштів у сумі 220 млн грн на облаштування спецлінії «Укртелекому».

Суд скасував арешт 199,4 млн грн коштів на рахунках у банку ПАТ «Фідобанк», відкритих на ім’я матері колишнього міністра фінансів Юрія Колобова після закриття стосовно нього кримінального провадження.

Суддя скасував арешт, так як він був накладений у справі Колобова, яка наразі вже закрита.

Таким чином, арешт був знятий з семи рахунків Варвари Шульц, відкритих у збанкрутілому «Фідобанку».