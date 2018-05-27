У Греції пасажирський автобус загорівся від удару блискавки

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Блискавка влучила в міжміський автобус з пасажирами

У суботу, 26 травня, неподалік від села Монастиракі в окрузі Ферес (північ Греції) маршрутка з людьми миттєво загорілася через удар блискавки.

Про це повідомляє грецьке видання e-evros.gr.

Так, блискавка влучила в міжміський автобус з пасажирами. Повідомляється, що автобус їхав з Александруполіса в Орестіаде. Буквально за секунду транспорт запалав.

На щастя, завдяки швидкій реакції водія і негайної евакуації, ніхто з пасажирів не постраждав.

Автобус повністю вигорів, в гасінні транспортного засобу брали участь 18 пожежних і шість одиниць техніки.

Нагадаємо, 23 травня на території санаторію імені Чкалова, що на Французькому бульварі в Одесі, невідомі підпалили позашляховик Toyota Land Cruiser.

Як відомо, підпалений автомобіль був службовою машиною головлікаря Анатолія Паненко.

За словами самого головлікаря, коли його водій відлучився на кілька хвилин, до машини підійшли двоє невідомих молодих хлопців, облили її запальною сумішшю і підпалили. Після цього вони зникли у напрямку території ботанічного саду.