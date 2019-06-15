Убиство Гандзюк. Від партії Гройсмана балотуєтеся один із замовників, - активісти



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Колишній голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрі йГордєєв

Люди звернулися до прем'єр-міністра із запитанням, чи справді «Українська стратегія» висуватиме скандального політика

Активісти з громадської ініціативи «Хто замовив вбивство Каті Гандзюк?» стверджують, що партія Володимира Гройсмана «Українська стратегія» збирається висунути на одному з херсонських мажоритарних округів одного з замовників вбивства - Андрія Гордєєва.

Про це активісти повідомили на сторінці Facebook.

Люди звернулися до прем'єр-міністра із запитанням, чи справді «Українська стратегія» висуватиме скандального політика.

«Ми маємо інформацію, що ваша партія «Українська Стратегія» збирається висунути на одному з херсонських мажоритарних округів одного з замовників вбивства Каті Гандзюк - Андрія Гордєєва», – йдеться в дописі.

Як повідомлялося, активісти відновили під будівлею Генпрокуратури напис про вбивство Гандзюк.

Раніше повідомлялося, що близько сотні активістів вранці в понеділок, 10 червня, зібралися під Генеральною прокуратурою з вимогою оголосити підозри замовникам вбивства Катерини Гандзюк.

Натомість у Генеральній прокуратурі заявили про відсутність доказів проти колишнього голови Херсонської обласної державної адміністрації Андрія Гордєєва та його ексзаступника Євгена Рищука у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк.

Нагадаємо, раніше батько убитої херсонської активістки Катерини Гандзюк Віктор висловив обурення у зв’язку з м’якими вироками, які суд виніс виконавцям вбивства його дочки.

6 червня Покровський районний суд Дніпропетровської області засудив 5 колишніх учасників антитерористичної операції за вбивство Гандзюк.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року у Херсоні стався напад на активістку Катерину Гандзюк. Нападник чекав жертву біля під'їзду і хлюпнув на дівчину концентрованою сірчаною кислотою. Жінка отримала опіки 30% тіла. Від отриманих опіків Катерина померла 4 листопада. Її справу одразу ж перекваліфікували на умисне вбивство.