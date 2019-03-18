У Грузії пройдуть військові навчання НАТО



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У навчаннях NATO-GEO Exercise 2019 візьмуть участь більше 350 військовослужбовців з 21 країн НАТО і трьох країн-партнерів

Військові навчання проходитимуть на території спільного з НАТО тренувального і оціночного центру (JTEC) до 29 березня

У Грузії 18 березня стартують командно-штабні навчання NATO-GEO Exercise 2019 за участю військовослужбовців 24 країн-членів НАТО і партнерів альянсу.

Про це повідомили в Міноборони Грузії.

Навчання проходитимуть на території спільного з НАТО тренувального і оціночного центру (JTEC) до 29 березня.

У навчаннях візьмуть участь більше 350 військовослужбовців з 21 країн НАТО і трьох країн-партнерів.

Також до навчань причетні міжнародні гуманітарні організації - Міжнародний комітет Червоного Хреста, Департамент операцій з підтримання миру ООН і як спостерігач - Всесвітня організація охорони здоров’я.

Метою навчань є підвищення взаємосумісності збройних сил країн-членів НАТО і партнерів альянсу.

Нагадаємо, Рада НАТО призначила командувачем об'єднаних збройних сил Альянсу в Європі генерала військово-повітряних сил США Тода Волтерса.

Джерело: Європейська правда