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    У Грузії пройдуть військові навчання НАТО

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    <p>У навчаннях NATO-GEO Exercise 2019 візьмуть участь більше 350 військовослужбовців з 21 країн НАТО і трьох країн-партнерів</p> - У Грузії пройдуть військові навчання НАТО

    У навчаннях NATO-GEO Exercise 2019 візьмуть участь більше 350 військовослужбовців з 21 країн НАТО і трьох країн-партнерів

    Військові навчання проходитимуть на території спільного з НАТО тренувального і оціночного центру (JTEC) до 29 березня

    У Грузії 18 березня стартують командно-штабні навчання NATO-GEO Exercise 2019 за участю військовослужбовців 24 країн-членів НАТО і партнерів альянсу.

    Про це повідомили в Міноборони Грузії.

    Навчання проходитимуть на території спільного з НАТО тренувального і оціночного центру (JTEC) до 29 березня.

    У навчаннях візьмуть участь більше 350 військовослужбовців з 21 країн НАТО і трьох країн-партнерів.

    Також до навчань причетні міжнародні гуманітарні організації - Міжнародний комітет Червоного Хреста, Департамент операцій з підтримання миру ООН і як спостерігач - Всесвітня організація охорони здоров’я.

    Метою навчань є підвищення взаємосумісності збройних сил країн-членів НАТО і партнерів альянсу.

    Нагадаємо, Рада НАТО призначила командувачем об'єднаних збройних сил Альянсу в Європі генерала військово-повітряних сил США Тода Волтерса.

    Джерело: Європейська правда

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