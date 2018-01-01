У Грузії застрелили екс-главу Нацгвардії

Очевидці заявляють, що не чули ні пострілів, ні якихось дивних звуків з офісу

Колишній командувач Національної гвардії Грузії генерал Сосо (Самсон) Кутателадзе був знайдений убитим з вогнепальної зброї у власному кабінеті, який розташований на території Стамбульського ринку в Руставі. 54-річний генерал був одним з власників ринку. [READ_MORE] Напад стався 15 січня в той час, коли працівники ринку ще були на своїх



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Генерала Кутателадзе вбили / фото newsgeorgia.ge

Очевидці заявляють, що не чули ні пострілів, ні якихось дивних звуків з офісу

Колишній командувач Національної гвардії Грузії генерал Сосо (Самсон) Кутателадзе був знайдений убитим з вогнепальної зброї у власному кабінеті, який розташований на території Стамбульського ринку в Руставі. 54-річний генерал був одним з власників ринку.

Напад стався 15 січня в той час, коли працівники ринку ще були на своїх місцях і торгівля була відкрита, передають «Новости-Грузия».

Невідомий злочинець здійснив кілька пострілів у кабінеті. Кутателадзе загинув на місці. При цьому очевидці заявляють, що не чули ні пострілів, ні якихось дивних звуків з офісу. Загиблого виявив співробітник охорони. Друзі не підтверджують поширену інфмормацію про те, що у нього були переговори у зв'язку з підготовкою продажу своєї частки руставського ринку. Мотиви злочину невідомі.

Самсон Кутателадзе був обраний депутатом парламенту Грузії у 2008 році він балотувався від правлячої у той час партії «Єдиний національний рух» в Сачхері. За даними «Руставі-2», його головним рекомендатором в той час був мільярдер Бідзіна Іванішвілі. Під час перебування парламентарієм Кутателадзе обіймав посаду заступника голови комітету оборони й безпеки.

Кутателадзе побудував успішну військову кар'єру. З 1991 року працював у ЗС Грузії на різних посадах. До 2001 року працював в Сачхерському батальйоні; з 2001 року — у складі Національної гвардії; 2004 — 2006 роках — генерал Національної гвардії.