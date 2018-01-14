Вбивство Ноздровської: у справі можуть з'явитися нові підозрювані

Поліція проводить понад 70 криміналістичних експертиз у справі про вбивство Ноздровської

У правоохоронців є всі підстави вважати, що були особи, які знали про вбивство правозахисниці Ірини Ноздровської, але не повідомили про це в поліцію. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк в інтерв'ю «Апострофу». «Важливо сказати, що тут немає політичної складової, це особиста неприязнь двох



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Портрет Ірини Ноздровської на похороні

Поліція проводить понад 70 криміналістичних експертиз у справі про вбивство Ноздровської

У правоохоронців є всі підстави вважати, що були особи, які знали про вбивство правозахисниці Ірини Ноздровської, але не повідомили про це в поліцію.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк в інтерв'ю «Апострофу».

«Важливо сказати, що тут немає політичної складової, це особиста неприязнь двох сімей, людський фактор, підігрітий алкоголем. Є результати аналізу ДНК, також на сьогоднішній день проводиться – частина завершена, частина ще проводиться - понад 70 криміналістичних експертиз, які за попередніми даними підтверджують, разом із тим, що вже є, що до цього вбивства причетний Юрій Россошанський. Слідство не завершено, є всі підстави вважати, що були особи, які знали про цей злочин, але промовчали, а це кримінальна відповідальність. Вони стануть підозрюваними після того, як їм буде висунуто підозру», – зазначив він.

Також Шкіряк заявив, що поліції у розкритті цієї справи «ніхто не допомагав».

«Був зроблений весь маршрут із підозрюваним від точки «А» до місця скоєння злочину, були опитані тисячі людей там, де жила загибла. Там, до речі, люди практично не йшли на контакт зі слідчими, всі знають про неоднозначне ставлення до родини Ноздровських серед місцевих жителі», - розповів Шкіряк.

Нагадаємо, Вишгородський районний суд Київської області обрав запобіжний захід Юрію Россошанському у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави. Ухвала може бути оскаржена впродовж 5 днів.

Також підозрюваний у вбивстві заборонив своєму адвокату давати коментарі. Водночас захист родини Ноздровської сумнівається, що правозахисницю вбив Россошанський

Юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою 1 січня 2018 року.

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