Доба на Донбасі: бойовики відкривали вогонь біля Авдіївки та Зайцевого



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Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає

В обох випадках постріли були провокативними та не несли загрози життю нашим воїнам, запевнили у штабі Об’єднаних сил

У неділю, 23 серпня, на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів на Донбасі обстрілів не зафіксовано. Українські військові дотримуються режиму припинення вогню.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

«Поблизу Авдіївки зафіксовано вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї та підствольного гранатомету, а біля Зайцевого – відмічено декілька пострілів зі стрілецької зброї. В обох випадках постріли були провокативними та не несли загрози життю нашим воїнам, тому українські захисники зброю у відповідь не застосовували», – зазначається у звіті.

Також минулої доби виявлено факт інженерного обладнання позицій у бік наших підрозділів неподалік Мар’їнки з напрямку тимчасово окупованого населеного пункту Олександрівка.

Загалом, за минулу добу українські військовослужбовці задокументували три ворожі порушення домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає. Ситуація у районі проведення операції залишається повністю контрольованою українськими воїнами, додали у штабі.

Від початку поточної доби, 24 серпня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.

«У ці святкові дні наші військовослужбовці продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають напоготові надати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю», – резюмується у звіті.

До слова, на Луганщині за загадкових обставин загинув 31-річний військовий з Тернопільщини.

Нагадаємо, вранці 23 серпня на церемонії з нагоди Дня державного прапора України президент Володимир Зеленський заявив, що «сьогодні 28 днів, як у нас немає бойових втрат».

Як відомо, починаючи з 27 липня на Донбасі діє «всеосяжне та повне припинення вогню».