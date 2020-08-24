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    На Луганщині за загадкових обставин загинув 31-річний військовий

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    За яких саме обставин та коли загинув Володимир Рудик наразі невідомо - На Луганщині за загадкових обставин загинув 31-річний військовий
    За яких саме обставин та коли загинув Володимир Рудик наразі невідомо

    31-річний старший лейтенант Володимир Рудик загинув «під час військової служби»

    На Луганщині під час несення служби трагічно загинув 31-річний старший лейтенант Володимир Рудик з села Золотники Теребовлянського району Тернопільської області.

    Відповідна інформація з'явилася на офіційному сайті Золотниківської ОТГ.

    «Під час військової служби у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Луганській області трагічно загинув Володимир Рудик», – зазначає з цього приводу сільський голова Дмитро Бугай.

    За яких саме обставин та коли загинув Володимир наразі невідомо. У зв’язку із загибеллю земляка у Золотниківській ОТГ оголошено Дні жалоби.

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    Нагадаємо, вранці 23 серпня на церемонії з нагоди Дня державного прапора України президент Володимир Зеленський заявив, що «сьогодні 28 днів, як у нас немає бойових втрат».

    Як відомо, починаючи з 27 липня на Донбасі діє «всеосяжне та повне припинення вогню».

    Донбас Луганщина військові Тернопільщина Операція Об’єднаних сил
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