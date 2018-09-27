У Харкові BMW на великій швидкості врізався в маршрутку



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Фото: Facebook Юрія Сидоренка

Водія автомобіля та його пасажира забрала швидка

У Харкові автомобіль BMW Х5 на великій швидкості протаранив маршрутку.

Про це повідомив у Facebook директор Департаменту у справах інформації та зв’язкам з громадськістю Харківської міської ради Юрій Сидоренко.

ДТП сталася вранці 27 вересня на вулиці Достоєвського.

«На Достоєвського в маршрутку, яка стояла, в'їхав BMW Х5. В'їхав на великій швидкості. Судячи з першої інформації, хлопці поверталися з нічного якогось святкування. Водія іномарки та його пасажира забрала швидка», – написав Сидоренко.

Він повідомив, що за попередньою інформацією, внаслідок ДТП в маршрутці постраждали чотири людини.

Обставини та причини ДТП встановлюються.

Раніше повідомлялося, що у результаті аварії за участі Renault Logan і ЗІЛ-5301 у Голосіївському районі Києва загинув працівник поліції.