  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Харкові BMW на великій швидкості врізався в маршрутку

    • Розсилка
    У Харкові BMW на великій швидкості врізався в маршрутку
    Фото: Facebook Юрія Сидоренка

    Водія автомобіля та його пасажира забрала швидка

    У Харкові автомобіль BMW Х5 на великій швидкості протаранив маршрутку.

    Про це повідомив у Facebook директор Департаменту у справах інформації та зв’язкам з громадськістю Харківської міської ради Юрій Сидоренко.

    ДТП сталася вранці 27 вересня на вулиці Достоєвського.

    «На Достоєвського в маршрутку, яка стояла, в'їхав BMW Х5. В'їхав на великій швидкості. Судячи з першої інформації, хлопці поверталися з нічного якогось святкування. Водія іномарки та його пасажира забрала швидка», – написав Сидоренко.

    Він повідомив, що за попередньою інформацією, внаслідок ДТП в маршрутці постраждали чотири людини.

    Обставини та причини ДТП встановлюються.

    Раніше повідомлялося, що у результаті аварії за участі Renault Logan і ЗІЛ-5301 у Голосіївському районі Києва загинув працівник поліції.

    Читайте також
    Харків ДТП громадський транспорт автомобіль поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ