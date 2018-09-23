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    У Харкові через «замінування» ресторану евакуювали 750 осіб

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    <p>&laquo;Замінований&raquo; ресторан</p> - У Харкові через «замінування» ресторану евакуювали 750 осіб

    «Замінований» ресторан

    Правоохоронці оглянули 1670 квадратних метрів приміщення і прилеглої території

    У Харкові з ресторану на вулиці Лермонтівській евакуювали 750 осіб після отримання повідомлення про «замінування».

     Про це у суботу повідомляє регіональне управління Нацполіції. 

    «На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, працівники кінологічного центру, експерти-криміналісти і фахівці вибухотехнічного управління поліції», - йдеться в повідомленні.

    Правоохоронці оглянули 1670 квадратних  метрів приміщення і прилеглої території. Вибухових речовин не було виявлено.

    Інформацію внесли в журнал єдиного обліку заяв і повідомлень Київського відділу поліції. Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України.

    Нагадаємо, декілька днів тому у Києві п’яна жителька Луганщини «замінувала» торгово-розважальний центр.

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