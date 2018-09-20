У Києві п’яна жителька Луганщини «замінувала» торгово-розважальний центр



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Фахівці не знайли у ТРЦ жодних небезпечних пристроїв

Столичні правоохоронці затримали жінку за неправдиве замінування

Працівники поліції отримали інформацію про замінування торгово-розважального центру на території Солом'янського району. За викликом відразу прибули фахівці профільних служб, які почали перевіряти приміщення та територію поруч. У результаті жодних небезпечних пристроїв не знайдено. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Після розшукових заходів столичні поліцейські оперативно встановили особу жінки, яка здійснила неправдиве повідомлення. Нею виявилася жителька Луганської області, 1984 року народження, яка останнім часом проживала у Києві. Встановлено, що підозрювана на момент дзвінка перебувала у стані алкогольного сп'яніння.

Зловмисницю затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Солом'янського УП ГУНП у м. Києві відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання на строк до шести років.

Нагадаємо, 18 вересня замінували будівлю Оболонського райсуду, в якому слухається справа про держзраду екс-президента Віктора Януковича.