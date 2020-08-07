У Харкові чоловік намагався скоїти самогубство у прямому ефірі



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Поліція завадила чоловікові вкоротити собі життя Скріншот

Чоловік поранив копа із стартового пістолету під час поліцейської операції

У Харкові напередодні ввечері чоловік, що мав наміри скоїти суїцид, поранив полісмена. Наміри звести рахунки із життям чоловік висловлював у соціальній мережі та повідомляв, що причиною його вчинку є нерозділене кохання.

Як повідомили у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, 6 серпня близько 23:00 до чергової частини Московского відділу поліції надійшла інформація від оператора 102 про те, що на вулиці Гвардійців Широнінців знаходиться чоловік, який висловлює наміри про самогубство, при собі він має ніж та пістолет.

Першими на місце події прибули патрульні. Вони виявили чоловіка в інвалідному візку, який заявив про намір вкоротити собі віку. Коли поліцейські спробували наблизитися до нього, щоб відібрати зброю, чоловік здійснив постріл із стартового пістолету в бік патрульного. Внаслідок цього поліцейський отримав опік руки. Потім харків’янин дістав ніж та заявив, що нікого до себе не підпустить, а якщо хтось спробує до нього підійти – вб’є себе.

Після нетривалих перемовин правопорушник здався поліції. Зброю – стартовий пістолет – вилучено.

Заяву про спробу самогубства чоловік записав на телефон і виклав у соціальні мережі після обіду вчора, 6 серпня. Там він говорив про те, що «викликав журналістів» і має намір скоїти суїцид дуже «гучно». Після першої заяви чоловік записав ще кілька відео з розповідями про причини суїциду. Ці записи він також викладав у соцмережі, коментуючи кожен етап на шляху до скоєння самогубства.

Слідчі кваліфікували дії зловмисника за ч.2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відповідно до санкції статті правопорушнику загрожує до 5 років позбавлення волі.