У Харкові доньку штурмана, загиблого в авіакатастрофі Ан-26, не хотіли брати до школи



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Дівчинку взяли до іншої школи

Директора гімназії відсторонили від роботи, - Кучер

У Харкові директор гімназії відмовилася взяти на навчання доньку загиблого в авіакатастрофі Ан-26 військового Олексія Остапенка. Її відсторонили від посади. Про це на брифінгу 1 жовтня повідомили голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер та в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет, повідомляє Громадське.

Зазначається, що наразі триває службове розслідування, а дівчинку взяли до іншої школи.

Раніше стало відомо, що у Харкові не захотіли взяти до гімназії доньку загиблого в авіакатастрофі Ан-26 штурмана Олексія Остапенка нібито через брак місць. За словами вдови військового Олени Остапенко, директриса навчального закладу запропонувала посадити дитину до кого-небудь на коліна у кутку класу, пояснивши, що вільних місць уже немає. Сама ж очільниця школи звинувачення відкидає.

До трагедії 25 вересня Олексій Остапенко з сім'єю жив в Чугуєві. Після неї його вдова з донькою Лізою, яка навчалась у другому класі, переїхали до Харкова — до її батьків. Саме тоді і виникла проблема зміни навчального закладу.

Голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер сказав, що в такій ситуації дії директриси були неетичними.

«Тому що ми розуміємо, що в сім'ях зараз все змінилося і тут ми отримуємо таку реакцію керівництва школи», — сказав Кучер.

Водночас він зазначив, що в Харкові дійсно існує проблема з переповненням шкіл.

В. о. міністра освіти Сергій Шкарлет повідомив, що мамі запропонували іншу школу

«Досить пристойну школу міста Харкова. Сподіваюсь, що вже завтра дитина почне повноцінно навчатися. Навіть, якщо переповнений клас, відмовляти дитині в такий спосіб — аморально», — сказав Шкарлет.

Як повідомлялося, штурман, який загинув в Ан-26, за хвилини до катастрофи листувався з 7-річною донькою.

Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування авіакатастрофи військового літака ЗСУ, який розбився 25 вересня під Чугуєвом. За фактом авіакатастрофи відкрито кримінальне провадження. Слідство розглядає чотири версії трагедії.