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    У Харкові льодова брила впала на людей

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    <p>Нещасний випадок стався на вулиці Пушкінській</p> - У Харкові льодова брила впала на людей

    Нещасний випадок стався на вулиці Пушкінській

    Фото: Відділ комунікації поліції Харківської області

    Поліцейські встановлюють усі обставини події

    У Харкові внаслідок обвалу льодової брили з даху будинку 52-річна жінка та 34-річний чоловік отримали закриту черепно-мозкову травму та інші травми.

    Про це 28 лютого повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

    «Випадок стався 26 лютого близько 14:30 на вулиці Пушкінській. Наразі потерпілі перебувають у лікарні, стан їх здоров’я медики оцінюють як задовільний», - зазначили в поліції.

    Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

    Максимальне покарання, згідно з санкцією статті, передбачає обмеження волі на строк до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

    Поліцейські встановлюють усі обставини події.

    Раніше повідомлялося що у Конотопі Сумської області крижана брила, яка впала з даху багатоповерхового будинку, травмувала кількох людей.

    Чоловік, якого травмувала крижана брила, помер у лікарні.

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