У Харкові льодова брила впала на людей



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Нещасний випадок стався на вулиці Пушкінській Фото: Відділ комунікації поліції Харківської області

Поліцейські встановлюють усі обставини події

У Харкові внаслідок обвалу льодової брили з даху будинку 52-річна жінка та 34-річний чоловік отримали закриту черепно-мозкову травму та інші травми.

Про це 28 лютого повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

«Випадок стався 26 лютого близько 14:30 на вулиці Пушкінській. Наразі потерпілі перебувають у лікарні, стан їх здоров’я медики оцінюють як задовільний», - зазначили в поліції.

Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, згідно з санкцією статті, передбачає обмеження волі на строк до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Поліцейські встановлюють усі обставини події.

Раніше повідомлялося що у Конотопі Сумської області крижана брила, яка впала з даху багатоповерхового будинку, травмувала кількох людей.

Чоловік, якого травмувала крижана брила, помер у лікарні.