На Буковині взято під варту 79-річного винуватця аварії, в якій загинув військовий із родиною

Жахлива ДТП сталася трохи більше тижня тому

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

Винуватця ДТП на Буковині, у якій загинула ціла родина, взяли під варту без альтернативи внесення застави. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

«Прокурор та слідчий клопотали про взяття особи під варту без альтернативи внесення застави, однак суд першої інстанції обрав громадянину запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі понад 200 тис. грн», – йдеться у повідомленні прокуратури.

На вказане рішення було подано апеляційну скаргу.

Чернівецький апеляційний суд підтримав позицію прокурора, скасував рішення суду першої інстанції та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Нагадаємо, 16 липня цього року на трасі Житомир–Чернівці водій-житель Львівщини зіткнувся з автомобілем Skoda Favorit. Внаслідок автопригоди четверо пасажирів легковика загинули на місці.

Як стало відомо, у жахливій ДТП на Буковині загинув військовий та його сім'я: вони проводжали батька на фронт. Лише кілька днів захисник пробув з рідними вдома і знову його споряджали на війну.

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