У Харкові на хабарі у $5 тисяч затримали майора поліції



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Фото: ssu.gov.ua

У таку суму зловмисник оцінив зміну кваліфікації вчиненого громадянином злочину за більш м’якою частиною статті

Співробітники Служби безпеки України викрили та затримали за одержання неправомірної вигоди майора Управління карного розшуку Головного управління Нацполіції в Харківській області. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що старший оперуповноважений карного розшуку спільно зі співробітниками одного з районних відділів поліції Харкова вимагав у місцевого мешканця $5 тисяч. У таку суму зловмисник оцінив зміну кваліфікації вчиненого громадянином злочину за більш м’якою частиною статті. Це б дозволило чоловіку укласти угоду про визнання винуватості та отримати покарання, що не пов’язане з позбавленням волі.

Правоохоронці затримали майора у приватному секторі Харкова згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час одержання всієї суми хабара.

Фото: ssu.gov.ua

Наразі вирішується питання щодо оголошення співробітнику поліції підозри у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, та обрання йому міри запобіжного заходу.

Фото: ssu.gov.ua

Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших поліцейських причетних до вимагання грошей.

Операція з викриття хабарника проводилась спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом військової прокуратури Харківського гарнізону.